金融遺產查調一站完成 12月起試辦

2019-11-29 04:32 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



親人過世要申報遺產稅，必須四處查調金融遺產，計算一下存款、股票及保險等有沒有達到要報稅的門檻，要跑國稅局、集保、銀行公會等七個單位。財政部公布，今年12月1日起，台北國稅局將率先提供單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產服務，民眾只要到國稅局就可一站查調完成，不用再四處奔波，提供暖心又便利的服務，以利民眾辦理遺產稅申報。

台北國稅局局長許慈美表示，考量到台北國稅局稅收占比高達53%，台北市每年約有1.5萬至1.7萬件的金融遺產申請查詢案件，金融資料約8至9萬筆，因此由台北國稅局先試辦，再逐步推廣至全國。金管會主委顧立雄不僅大力支持此案，還加碼承諾「首次查詢免手續費」。

金融遺產單一窗口查詢機制為國稅局、金管會及金融總會跨部會合作提出，許慈美表示，曾任財政部次長、對國稅局業務相當熟稔的金融聯會祕書長吳當傑首先發想，台北國稅局響應，金管會也十分支持。

金管會表示，金融遺產查詢機制主要集結銀行公會、集保結算所、期交所、投信投顧公會、壽險公會、聯徵中心等六大單位，下周一開始，家屬只要到台北國稅局填寫申請書，就可以一次查詢過世親人的金融遺產，最快兩個工作天，最慢十個工作天，家屬就可以收到各公司回覆的查調資料。

許慈美指出，壽險公會查詢保單資料的查詢手續費為250元，集保結算所查詢持股資料的手續費為300元，要求各銀行提供存款證明的費用則依各銀行的規定。

許慈美表示，各地區國稅局為協助民眾辦理遺產稅申報，本來就有提供查調被繼承人財產、所得及贈與等資料的服務，但資料是來自課稅資料，並不完整，要查詢存款、股票及基金等金融遺產資料，需逐一跑六大金融單位，填具不同申請書並檢附相關證明文件來查詢。在單一窗口成立後，只要一站就可以完成所有查調工作。