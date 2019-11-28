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調查準退休族群 退休後每月4.5萬才能達生活基本線

2019-11-28 20:35聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

退休後的人生，你已經開始思考了嗎？東方線上今公布最新調查，八成民眾會在50歲起開始思考退休，八成八認為55歲是最理想的退休年齡，退休準備時間平均認為需要15年，男女對於退休後人生所需不同，女性重視心靈富足，男性重視健康與財務，最理想的退休後開銷，平均認為每月需4.5萬才能維持生活品質。

東方線上副總監楊少夫表示，台灣人對於退休準備的意識愈來愈高，特別是年輕人，從調查中顯示，20歲到44歲的年輕族群，認為47歲就該開始準備退休，而45到65歲族群則認為49歲才是開始思考退休準備的年齡，凸顯年輕人比即將要進入退休生活的民眾，更有退休準備的意識。

楊少夫表示，調查顯示，多數民眾認為退休生活要無憂，最重要要有三大因素，分別為財務、健康以及時間安排。女性的理想退休生活，必須要能維持學習，如學習新事物、與家人朋友有良好互動等，相對於男性重視心靈富足，男性則認為健康、財務是重要的。

楊少夫說，多數國人對於退休生活想像，太過理想，想像與現實落差高達73%，據調查，45到64歲民眾，對退休後的生活支出有更高的期待，認為可維持生活品質的「合理」所得水位，每月支出約需4.5萬元，若要感到「富足」則要每月需6.6萬元，比起20到44歲中青世代認為的4萬元「合理線」和6.3萬元「富足線」高上許多。

兩性對退休支出的需求也出現明顯差異，女性對於退休後的開銷水位期待低於男性，「合理線」落在4.3萬元，男性則為4.9萬元;「富足線」的落差更大，女性的富足定義為每月所得6.3萬元以上，與男性的7.3萬元相距1萬元之多；調查分析退休生活的支出分配，約8成民眾預估退休後每月食衣住行育樂的開銷在3到5萬元左右，而運動、進修學習、旅遊三大類的支出比重明顯提高，但實際收入與理想生活的缺口高達73%。

東方線上今公布最新調查，八成民眾會在50歲起開始思考退秀，八成八認為55歲是最理...
東方線上今公布最新調查，八成民眾會在50歲起開始思考退秀，八成八認為55歲是最理想的退休年齡，退休準備時間平均認為需要15年。記者陳雨鑫／攝影
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