壽險10月匯損嚴重 單月兌換利益虧1,151億元

2019-11-28 19:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



保險局今（28）日最新公布壽險業10月損益、淨值與匯率情形，單月匯損再添470億元，高過9月的338億元，創下2017年2月以來單月匯損新高。示意圖／ingimage 分享 facebook

新台幣大升讓壽險業10月匯損變嚴重！保險局今（28）日最新公布壽險業10月損益、淨值與匯率情形，單月匯損再添470億元，高過9月的338億元，創下2017年2月以來單月匯損新高，且是今年以來首月完全沒有匯兌利益，亦即所有壽險公司無論怎麼運用避險工具都虧錢。

整體壽險業累計前十月匯兌損失更高達2,287億元，距離去年全年2,308億元的新高紀錄，只剩下21億元的差距，亦即今年恐有機會再突破去年的紀錄，也顯示壽險業投資海外的避險成本依舊居高不下。整體壽險業的稅前純益依舊賺1,738億元，未再創歷史新高，已較10月底減少9億元，同時壽險業也開始加大動用外匯價格變動準備金，單月大減208億元後，餘額從804億元降至596億元，守住淨值不再像上月大減652億元，反較上月增加171億元，整體壽險業10月底淨值達1兆8,747億元。

2017年是壽險業匯損最嚴重一年，當年2月新台幣急升，各家壽險大多措手不及，造成單月匯損高達975億元的歷史單月新高，之後每月大多匯損都在一、二百億元，近三年來單月匯損逾300億元，包是2018年12月301億元、今年6月325億元、9月338億元及10月的470億元。

據保險局統計，截至9月底新台幣較去年底再貶約1.01%，但10月「豬羊變色」，至10月底止，新台幣一年來便升值0.88%，也讓壽險業首次出現單月的兌換完全沒有利益，單月虧損1,151億元，再加上避險損益的1,100億元，動用價格外匯準備金36億元後仍然有匯損2,287億元。

獲利方面，今年前十月壽險業累計稅前純益1 ,738億元，較去年同期增加564億元，成長48%；產險業前十月累計稅前純益則是141億元，比去年同期成長0.7%，合計保險業前十月稅前純益已賺1,879億元，年成長43%。