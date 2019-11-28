7歲以上未成年可開數位帳戶 即日起上路

2019-11-28 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



金管會今宣布，開放接受7歲到18歲未成年可線上開數位帳戶，辦須領有身分證，同時要上傳父母的證件。銀行數位帳戶示意圖。 報系資料照 分享 facebook

金管會今宣布，開放接受7歲到18歲未成年可線上開數位帳戶，辦須領有身分證，同時要上傳父母的證件。另同時開放持有居留證的年滿20歲外國人，一人獨資公司的法人也可線上開數位帳戶，即日起各銀行就可開辦。

銀行局表示，即日起開放7歲到18歲未成年可線上開立數位帳戶，包括活存、定存，但7歲以上未成年不一定都有身分證，必須事先申請身分證，只憑健保卡無法申請。在線上申請時，也必須有法定代理人的證件，若是雙親家庭，父母證件都須上傳，若是單親家庭可只傳一位家長的證件。

銀行局舉例，假設父親以自然人憑證驗證，屬第一類帳戶驗證方式，母親以他行信用卡驗證，屬第三類帳戶的驗證方式，小孩開立帳戶類型是使用範圍較低的第三類帳戶。

同時，銀行局也開放網拍等一人獨資公司可線上開戶，負責人只要透過自然人憑證、工商憑證及視訊進行驗證並上傳相關證件，即可直接透過網路開立存款帳戶，與臨櫃開立之帳戶有相同的功能。

並同時開放領有居留證的20歲以上成年外國人開戶，外國人只要持有晶片居留證且年滿20歲，經一定身分驗證程序後就能線上開立數位帳戶。

據銀行局統計，目前全台有29家銀行有數位帳戶，未來開業的純網銀也可適用。