LINE Bank結合AI創新與資安二優勢 預見未來生活金融

2019-11-28 19:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱台北即時報導



LINE 將於明（29）日參與2019台北金融科技展（FinTech Taipei 2019），盛大展演「Life on LINE」共擁精彩生活的全方位數位金融生活，讓台灣消費者親身體驗，並預見未來 LINE Bank 所形塑安全、便利又融入生活的「全民銀行」藍圖。與台灣 LINE 既有的多元服務生態圈無縫接軌，以三大情境結合金融科技演繹生活場景。LINE Bank 籌備處執行長黃以孟表示：「未來 LINE Bank 為打造最適地的數位金融服務，將運用跨界資源，以人工智慧創新技術和資安兩大優勢，在台全力衝刺，預計在2020年第2季展開純網銀服務。」

LINE 為此次展覽特別設計 OFFICE、HOME、CAFÉ 三大情境體驗，讓台灣消費者搶先體驗未來精彩的生活金融！ 首站展現 LINE 旅遊如何連結 LINE Insurance 保險服務，彰顯「隨訂隨保」的便利性。另外，呈現 LINE 購物如何即時串接人工智慧運算的 LINE Score 用戶積分服務和小額周轉金的 LINE Pocket Money，強調 LINE 生態圈「一站就購」的獨特性。最後，亦展示 LINE SPOT 無縫串接線上線下體驗，拉近實體店家和用戶的距離。建構在 LINE 共生共榮的生態圈下，邀請 LINE Protostar 新星計畫中扶植的兩大金融新創團隊－「記帳雞」和「微股力」，現場展示其創新實力。

LINE 持續傾聽消費者心聲，積極了解用戶痛點，以利發展出超適地且符合新世代需求的數位金融服務。根據2019年 LINE Bank 籌備處官方帳號台灣用戶調查，整體有超過七成用戶屬於極少前往實體銀行的客群，多數反應因「開戶/約定帳戶需臨櫃查驗身份或設定」、「等待時間過長」而感到困擾。而有近4成民眾最期待數位銀行的「開戶流程」、「操作介面」。另外，不分年齡層，受訪者均表示數位帳戶的「方便性」與「優惠」是吸引民眾開戶的最大誘因。

因此，LINE Bank 在未來產品規劃上，將從基本的存款、個人信貸、轉帳、匯款等開始做起，最大不同是 LINE Bank 結合 LINE 生態圈以及用戶生活場景，並透過 Open API，讓用戶一次掌握所有存款、消費金融、保險、基金投資等整合服務。更將導入人工智慧技術，全方位應用在行銷、客服、洗錢防制、資安、風控管理上，建立以客戶為導向的人工智慧數位客戶服務中心，即時處理客戶問題，打造最便利且全年無休的全民銀行。在衝刺開業之際，LINE Bank 更積極徵才，近期也釋出近20種職缺，包含法遵、風控、科技、金融、資安、人工智慧、大數據、異業結盟等領域，其中以資訊技術人才需求最大，期許建立一個精實的團隊，傾力服務全台客戶。

AI 佈局超展開 技術掛帥全面啟動金融科技革命

LINE 以成為亞洲人工智慧領先者為目標，人工智慧的發展為未來服務再進化的主力，首次在台介紹今年於日本啟動的 LINE BRAIN 計畫，整合 LINE 旗下所發展的八大人工智慧應用領域，包括自然語言處理、語音辨識、電腦視覺、光學字元辨識，還有臉部辨識、影像辨識、資料分析、以及語音辨識。LINE 除了將這些技術應用於內部的服務之外，也透過 LINE BRAIN 計畫積極尋求外部合作夥伴，將技術應用於更廣泛的商用市場。LINE 此次參展，首度邀請到 LINE Corporation 平台技術推廣工程師兼 LINE BRAIN 及開發者關係與技術推廣部室長砂金信一郎來台，於30日的「AI x 金融論壇」上，親自解密 LINE 「推動日本 LINE Financial 服務的 AI 科技」，分享 LINE 在人工智慧技術上的發展與金融應用。

一、AI OCR：光學字元辨識技術能自動偵測並辨識圖片中的文字，將圖片轉換成純文字，減少重新謄打的工時。導入人工智慧技術後，LINE BRAIN OCR 光學字元辨識技術的準確性較歐美技術高。此技術除應用於仿造輸入的字體，自動產生一套完整的與個人手寫字跡相仿的日文字體，也可進一步應用於身份認證 ID OCR，強化未來數位金融服務登入時的認證作業。

二、Clova 智慧機器人生物辨識及語音系統：日本現階段也結合 LINE Insurance 的保險服務，讓行動不便的老年人，也能享有長照與智能投保等金融服務。

三、臉部辨識：應用於 eKYC，在日本，用戶只需手持證件面對手機鏡頭進行動態實景攝影，待文件及臉部辨識完成後，即完成數位化認證，接續進行 LINE Pay 轉帳、或串接 LINE Score 用戶積分服務、LINE Pocket Money 做小額借貸等各種金融服務。

四、LINE AiCall：結合 LINE BRAIN 的語音辨識、聊天機器人和語音合成做自然語言處理，實現自然對話，且將利用機器學習持續提升互動真實性。LINE AiCall 目前已與日本 My Grill＆Bakery Otemachi 等幾家特定餐廳開啟實際合作。

LINE 堅持「隱私優先」的原則，從「數據管理」、「技術面」以及「透明化」三大面向著手，因應日漸增加的資安需求與未來數位金融服務。LINE 從各種服務中累積巨量的用戶授權的可用資料，並且透過這些資料持續優化服務以達到更人性化的使用體驗，但亦堅持所有服務在開發初期的功能設計階段即導入隱私設計（Privacy by Design），確保所有資料的使用合乎法規；對資料的管理與使用更是嚴謹，以明年即將上線的純網銀服務來說，遵循相關主管機關的金融法規規定，LINE Bank 的網路資料中心（IDC）已於2019年第三季正式上線，所有資料皆落地台灣，並儲存於國內 IDC 機房。

再者，從技術面，運用機器深度學習和模組化加強安全防護。LINE 在2017年宣布加入全球最大身分驗證技術聯盟 FIDO，以生物驗證的方式，更快速、安全的辨識使用者身份，今年更整合全球資源成立「全球資安區域聯防」。隨著 LINE Bank 開業在即，也將成立專責資安團隊。且針對個人交易等較敏感資料，將透過高強度的金鑰與演算法，整合硬體加密模組（HSM）做資料加密保護。最後，在透明化面向，自2016年開始每半年定期公布的 LINE 透明度報告，也清楚公開全球執法單位調閱要求之數據。LINE Bank 從內部企業到外部環境與用戶，皆有完善且嚴格把關的保護機制，以遵守「負責任的創新」，達到反洗錢、金融犯罪防制，保障用戶隱私與權益，創造安全又便利的「全民銀行」。