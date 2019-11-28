一次查過世親人股票、基金、保單 下周一上路首次免費

2019-11-28 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



金管會今宣布，與台北國稅局合作推動的「金融遺產查詢機制」下周一上路。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會今宣布，與台北國稅局合作推動的「金融遺產查詢機制」下周一上路。民眾只要到台北國稅局，就可以一次查到過世親人所有的金融資產，包括境內外基金、股票、保單、貸款等，預估試辦期七個月，第一次查詢免手續費，十個工作天內家屬就可得知過世親人的所有金融遺產。

金管會今表示，金融遺產查詢機制主要集結銀行公會、集保結算所、期交所、投信投顧公會、壽險公會、聯徵中心6大單位，與台北國稅局合作。從下周一開始，家屬只要到台北國稅局填寫申請書，就可以一次查詢過世親人的金融遺產，國稅局每周兩次會將公文分送到6大單位，其中集保、期交所、聯徵中心會在兩天工作天內回覆給家屬；銀行公會、投信投顧公會、壽險公會將在10個工作天通知銀行或保險公司等，各公司會主動通知家屬。

此機制從下周一起開始試辦7個月，首次申請免手續費。金管會表示，所謂首次是以「過世者」來計算，民眾生前也可以查詢自己一次免費，過世後由一位親屬申請查詢也免費；換言之，若過世者有5位兄弟姊妹或多順位的繼承人，只能由其中一位代表查詢免費，之後就要收手續費。收取手續費約550元，包含壽險公會的250元與集保的300元。

可以查詢的金融資產，包含過世者的境、內外基金，與股票帳戶、銀行存款、保管箱、貸款、壽險保單，甚至是過世者在銀行的所有債務，例如房貸、信貸、信用卡等。但不包含信合社、農漁會信用部的帳戶。

金管會表示，目前試辦七個月期間僅限在台北國稅局申請，但試辦過後若沒有問題，希望可擴大到全國國稅局。