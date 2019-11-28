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冷雨中京華城逐層熄燈 創辦人沈慶京為18年的夢哭泣

YouBike新會員改採實名註冊 自動投保傷害險

2019-11-28 18:17經濟日報 記者楊文琪／即時報導

為保障公共自行車使用者騎乘安全，台北市自去（2018）年10月1日起推出公共自行...
為保障公共自行車使用者騎乘安全，台北市自去（2018）年10月1日起推出公共自行車傷害險，民眾至微笑單車公司「公共自行車保險平台」登錄身分證字號及生日，即可享有最高100萬元保障。記者劉星君／攝影
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為保障公共自行車使用者騎乘安全，台北市自去（2018）年10月1日起推出公共自行車傷害險，民眾至微笑單車公司「公共自行車保險平台」登錄身分證字號及生日，即可享有最高100萬元保障；現為進一步推廣投保，微笑單車公司將於今（2019）年12月1日起變更「會員註冊流程」，未來新會員註冊需填寫身分證字號及出生年月日等實名資料，第一張會員卡即自動投保。

交通局表示，因傷害險屬保險法規定的人身保險，須採實名制並經被保險人同意始發生效力。為避免新加入會員註冊後，未於「公共自行車保險平台」登錄投保而損及自身權益，自今年12月1日起，新會員註冊時需填寫身分證字號及出生年月日等實名資料，經新會員同意後，輸入之第一張會員卡（悠遊卡或一卡通）即自動幫民眾投保，民眾使用加保卡片租借YouBike，於騎乘過程中因遭受意外傷害事故致失能或15歲以上者身故，最高得獲100萬元保險理賠，倘因受傷住院，每日住院醫療保險1,000元。這次系統更新將於今年12月1日0時起進行官網、自動服務機(Kiosk)及App更新作業，作業期間將暫停會員註冊功能。

交通局進一步提醒，現行微笑單車公司僅規劃針對註冊後第一張卡片自動投保，係因傷害險理賠時將檢核租借卡片與受傷者是否為同一人，依會員使用卡片經驗，第二張之後票卡多數非會員本人持有使用（通常為朋友或親屬），故未協助自動帶入投保資料，仍提醒新會員於註冊後如有變更、新增會員卡時，應自行填寫投保資料以確保自身權益。另舊有會員既往無提供個人實名資料，仍需要自行上網填寫投保資料。交通局呼籲民眾儘速投保傷害險，保護自身騎乘安全。

交通局說，民眾若有登錄作業等相關疑問，可洽微笑單車服務中心協助，另若有保險相關疑問或申請理賠事宜，可撥打國泰產險公司免付費客服電話：0800-212-880，將有專責人員為您服務。

保險單車自行車YouBike

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