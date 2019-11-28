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台北國稅局推金融遺產一站查調 12月起試辦

2019-11-28 17:59經濟日報 記者翁至威／即時報導

財政部台北國稅局今（28）日宣布一項便民措施，自今年12月1日起，將提供金融遺產單一窗口查詢服務。過去民眾有親人往生時，若想查詢證券、保險等金融遺產，須一一前往六大金融單位，勞心費力，但台北國稅局新服務上路後，民眾只須到國稅局申請，一站搞定。

台北國稅局局長許慈美表示，許多繼承人對於往生親人名下到底有多少金融遺產並不清楚，過去常得往來奔波，前往集保中心、壽險公會等六單位查調，相當辛苦，因此金融總會秘書長吳當傑找上台北國稅局合作，推出單一窗口服務。

許慈美表示，目前僅設籍台北市的被繼承人可適用，由於近三年平均每年台北市受理查調的金融遺產件數達1.5萬至1.7萬件，筆數多達八、九萬，且北市遺產稅稅收占全國比重超過五成，因此先從台北國稅局開始試辦，明年7月再推廣到全國國稅局。

國稅局表示，12月起，有需要的民眾可直接前往台北國稅局辦理，取得相關金融遺產資料的時間約從原本的十日縮短至七日，甚至兩、三日就能收到，且以被繼承人為單位，第一次查調可免費，省下約550元。

許慈美也表示，未來將持續推動便民服務，例如與金管會合作取得金融遺產資料並歸戶，進一步提供遺產稅試算服務，不過細節仍須與相關單位跨部會討論。

財政部台北國稅局今（28）日宣布一項便民措施，自今年12月1日起，將提供金融遺產...
財政部台北國稅局今（28）日宣布一項便民措施，自今年12月1日起，將提供金融遺產單一窗口查詢服務。記者翁至威／攝影
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