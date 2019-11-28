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中光電智能雲服攜元大銀行 展人臉識別技術

2019-11-28 17:44經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

台灣最大金融盛會FinTech Taipei 2019台北金融科技展，將於11月29日至30日在世貿一館1樓盛大登場，中強光電（5371）旗下子公司‒中光電智能雲服將與合作夥伴—元大銀行共同展出人臉識別行銷系統，以AI 人臉識別技術、智慧雲端內容管理平台與多點觸控雷射超短焦投影機實現精準行銷策略，為蓬勃發展的金融科技提供創新且更貼近需求的服務。

中光電智能雲服專注於AI人工智慧、Big Data大數據分析與Cloud 雲端科技，並以服務型商業模式聚焦智慧零售與智慧健身兩大解決方案，成立僅兩年，已獲得國內外客戶肯定，成功將解決方案導入國內外捷運、機場、知名便利商店及連鎖美妝門市等場域。2019年正式跨足金融產業，以跨業資源整合及解決方案提供者的角色，協助客戶透過互動式體驗及互相導客的行銷策略獲取最大效益，進而創造消費者、金融業與零售業者的三贏局面。

今年9月起，中光電智能雲服與元大銀行及萊爾富跨業合作，於元大銀行華山分行及剛開業的萬華分行提供互動式消費體驗，利用AI人臉識別系統，對不同性別及年齡之客群進行金融商品推播，並透過互動遊戲提供萊爾富便利店的消費優惠，不只導客至鄰近萊爾富便利店，也同時刺激消費者使用元大銀行行動APP來體驗行動支付的便利性。此項合作案不僅展現中光電智能雲服扎實的軟體科技底蘊及中強光電的硬體實力，更促成客戶間的跨界合作，是成功結合智慧零售與數位金融的首創之舉。

未來，中光電智能雲服將積極參與金管會主導的 Open Banking應用，期望以靈活的商業模式及開放資料的便利性，為智慧零售與數位金融創造更多可能性。

中光電智能雲服攜手元大銀行，於台北金融科技展展出人臉識別行銷系統。圖／業者提供
中光電智能雲服攜手元大銀行，於台北金融科技展展出人臉識別行銷系統。圖／業者提供
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中光電元大金融科技

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