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港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

一站式查親人金融遺產12月起試辦 首次申請免費

2019-11-28 17:24經濟日報 記者葉憶如／即時報導

金管會今（28）日宣布推動七個月試辦查詢金融遺產便民措施，未來親人過世，其手上的...
金管會今（28）日宣布推動七個月試辦查詢金融遺產便民措施，未來親人過世，其手上的存款、上市櫃股票、境內基金、保單、保管箱等，其家人可洽請六大單位，包括銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯徵中心，與國稅局合作，自12月1日起七個月內試辦民眾查詢金融遺產之一站式服務，第一次申請時，所有單位都免費。圖／聯合報系資料照片
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金管會今（28）日宣布推動七個月試辦查詢金融遺產便民措施，未來親人過世，其手上的存款、上市櫃股票、境內基金、保單、保管箱等，其家人可洽請六大單位，包括銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯徵中心，與國稅局合作，自12月1日起七個月內試辦民眾查詢金融遺產之一站式服務，第一次申請時，所有單位都免費。

但民眾若想第二次以上查詢（例如家屬間有糾紛或是想要另外查詢時），則維持原來收費，壽險公會一次收費250元、集保中心一次收費300元。此外2014年前，親族只能查「積極財產」的遺產，這一次因加入聯徵中心，因此可提供免費查詢負面的貸款與信用卡資料也可呈現。不過不包括租賃或是民間借貸的情況。以後若順利的話，未來除了台北國稅局以外，也會擴及其他國稅局單位。

民眾可查詢的金融遺產項目，包括銀行公會可查存款、投資理財帳戶（如信託方式投資的境內境外基金）、保管箱及貸款；壽險公會可查壽險個樿，含保單解約金或保單帳戶價值等；投信投顧公會提借經銷境外基金、透過投資名義為投資人投資證券投資信託基金及透過券商綜合帳戶投資境內基金等。期交所提供查詢的包括開放資料與部位餘額；集中保管結算所是苳上市櫃、興櫃有價證券、短期票券、投資人以自己名義向投信公司買進之境內基金。金融聯微中心則可查往生者信用報告，銀行債券資訊包含貸款及信用卡等。

金管會表示，自五年前即開始研究將統一金融遺產查詢單一便民窗口，便協調相關金融同業公會及周邊機構，加強其查詢作業機制並縮短查詢時間等。考量民眾仍須就不同金融遺產類別，分別向不同受理機構辦理申請查詢手續，為期更簡政便民，請金融總會就提升資訊取得之方便性及提高查詢之效率性進行研議。

英國今年因為依「公平待客原則」而處分一家銀行客戶死亡關了一個帳戶但未通知家人，此事件作為觸發，金管會主委顧立雄相當重視，因此要求加速相關作業，金融總會邀集六大受理查詢機構組成專案小組，規畫提供民眾一站式查詢之便捷服務。今年終於完成整合，並獲台北國稅局大力支持，先以台北國稅局作為試辦之單一窗口，逐步檢討修正相關作業，運行順利後再推動全國同步實施。

自2019年12月1日起至109年6月30日止，試辦民眾查詢金融遺產之一站式服務，民眾可透過台北國稅局一次申請查詢各類金融遺產，各受理查詢機構將直接或由其會員金融機構提供查詢結果予申請人，大幅提升民眾查詢金融遺產之方便性及效率性。

自12月1日起，民眾至台北國稅局申請過世親屬之財產清冊時，可同時申請查詢過世親人之金融遺產，如存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等，民眾僅需填寫一份申請書，並視其需求勾選相關查詢機構，台北國稅局將轉送申請書予勾選之受理查詢機構，再由各受理查詢機構或其會員金融機構，於10個工作天內，將查詢結果直接回覆予申請人。為進一步服務民眾，已協調六大受理查詢機構同意，民眾如透過國稅局單一窗口，首次申請查詢金融遺產將免收手續費。之後第2次以上壽險公會收費250元、集保中心收費300元。

遺產國稅局壽險金管會

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