地價稅繳納期限至12月2日 逾期要繳滯納金

2019-11-28 17:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



台北市稅捐處今（28）日表示，地價稅原繳納期限11月30日因適逢假日，順延至12月2日，如果民眾仍未繳納稅款，請把握最後期限，儘速利用多元繳稅方式完成繳稅，超過限繳日期如未繳納，依稅法規定每逾兩天將按應納稅額加徵1%滯納金。本報資料照料 分享 facebook

台北市稅捐處今（28）日表示，地價稅原繳納期限11月30日因適逢假日，順延至12月2日，如果民眾仍未繳納稅款，請把握最後期限，儘速利用多元繳稅方式完成繳稅，超過限繳日期如未繳納，依稅法規定每逾兩天將按應納稅額加徵1%滯納金。

稅捐處進一步說，今年地價稅繳納期限至12月2日，但民眾至超商或以自動櫃員機（ATM）、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、信用卡等方式繳稅者，在12月4日前均可繳納，不過於12月3日及4日繳納者，雖屬逾期繳納案件，但不會被加徵滯納金。

納稅人若遲至12月5日及6日繳納稅款，則會被加徵1%滯納金，12月7日及8日繳納者，加徵2%，依此類推，最高加徵至15%，超過30日仍未繳納，除加徵應納稅額15%的滯納金外，依法還會被移送強制執行，稅捐處特別提醒民眾，務必依規定的繳納期限儘速繳納，以免逾期被加徵滯納金還會被移送強制執行。

民眾如稅單沒收到或遺失，可以電話、傳真、網路或就近向該處及所屬12個分處全功能服務櫃檯申請補發。為服務民眾，該處全功能服務櫃檯於開徵最後一日（即12月2日）延長服務時間至下午6時30分，提供補發繳款書服務，民眾可多加利用。

如還有地價稅相關疑義，可至台北市稅捐處網站「地價稅開徵專區」（網址：https://tpctax.gov.taipei）查詢，或就近向稅捐處所屬分處洽詢，也可撥打電話02-23949211轉分機181、182有專人為您服務及解答。