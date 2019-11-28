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第一金控 獲台灣企業永續獎三項大獎肯定

2019-11-28 16:49經濟日報 記者林子桓／即時報導

2019年第12屆台灣企業永續獎揭曉，第一金控榮獲《台灣TOP50永續企業獎》、《企業永續報告獎-金融及保險業金獎》及《氣候領袖獎》。今年適逢子公司第一銀行120周年慶，身為台灣歷史最悠久的銀行，見證台灣橫跨三世紀的經濟發展，第一金控不斷與時俱進，實踐企業社會責任，並提供全方位金融服務，秉持永續經營的理念，戮力邁向「綠色金融第一品牌」。

台灣企業永續獎評選過程嚴謹，全方位檢視企業核心能力之擴展與實踐是否涵蓋ESG (環境、社會、治理)三大面向，並與聯合國永續發展目標(SDGs)連結，將永續性策略整合於企業經營理念。

第一金控說，集團致力建置透明誠信之公司治理架構，推動安全健康友善職場，更積極透過核心業務解決環境與社會問題，至今已改造22棟自有舊大樓取得鑽石級綠建築標章，並推出各項綠色企業融資專案，以資金支持對社會環境有益之相關產業發展。

例如，第一銀行統籌主辦國內規模最大的太陽能電池廠聯貸案，以配合政府2025年太陽光電裝置容量20GW目標，亦發行綠色信用卡，鼓勵社會大眾落實綠色消費，且依客戶刷卡金額之一定比例提撥捐助款，支持有機農業、植樹及環保公益活動推廣，包括為弱勢團體汰換LED省電燈具所需資金，成功募集並管理3.3億元綠能基金；另外，投資1.5億元興建發電容量約27MW之太陽能電廠，預計每年可減少約2.7萬公噸CO2e碳排放量；亦辦理52件都市更新及危險老舊建築重建融資專案，締造38棟銀級以上綠建築，協助打造永續城市，遂得以從數百家企業脫穎而出，成為金融業之標竿企業。

第一金控說，同時也持續提升普惠金融商品及服務，一銀中小企業放款市占率連續九年居國內銀行第一名，為持續協助中小及微型企業取得融資，推出「小微企業優惠貸款」，近半年新增6,477戶，並結合性別平等意識與核心業務辦理「微型創業鳳凰貸款」，女性獲貸人數比率逾八成，提供女性創業所需資金；第一金人壽亦連續23度獲評｢提高國人保險保障方案｣績效優良保險公司。

第一金控E.S.G整體表現更獲DJSI世界指數成分股及CDP A List領導等級之國際肯定，及國內公司治理評鑑上市組排名前5%及「金融保險類」上市櫃公司排名前四名、行政院「國家永續發展獎」、第1屆「國家企業環保獎-巨擘獎」以及文化部第14屆文馨獎「常設獎-金獎」等獎項。

第一金控獲頒2019年TCSA台灣企業永續獎三項大獎肯定，由副總統陳建仁（左）頒...
第一金控獲頒2019年TCSA台灣企業永續獎三項大獎肯定，由副總統陳建仁（左）頒獎表揚，第一金控董事長廖燦昌（右）代表受獎。圖／第一金控提供
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