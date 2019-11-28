彰銀連兩年獲企業永續銀獎、永續卓越獎

2019-11-28 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／即時報導



彰化銀行推動永續發展有成，獲財團法人台灣永續能源基金會（TCSA）2019年台灣企業永續報告類「銀獎」，及英國標準協會（BSI）頒發「永續卓越獎」，彰顯該行致力於企業社會責任之努力。

TCSA長期以競賽方式帶動台灣企業全面性關注企業社會責任與永續發展議題，連續12年舉辦「臺灣企業永續獎」評選活動，彰銀於競爭激烈下脫穎而出，再度獲得「銀獎」對於彰銀在推動2018年企業社會責任（CSR）上給予莫大榮譽與肯定。此外，BSI深感企業對CSR的用心及努力，以獨立第三方查核角色，每年於國際永續標準管理年會表揚致力於持續改善，創新永續的企業；彰銀因持續精進、強化CSR的永續作為，連續二年獲BSI頒發「永續卓越獎」的肯定。

彰銀CSR報告書以深入淺出的方式，因應國際發展趨勢及配合政府政策，致力與永續發展目標接軌，闡述環境面、社會面、產品面及治理面等四大面向永續作為，將企業永續發展的概念，納入核心業務計畫及營運活動中積極推動，信守對各利害關係人客戶、員工、股東及供應商的承諾。

彰銀說，秉持以客為尊、照護員工、樂活環保愛地球的信念，持續深化永續經營並期望善盡企業公民責任。在客戶服務方面，獲中小企業放款績效優等、信保夥伴獎、電子金流業務最佳服務創新獎、最佳系統穩定獎；員工照護方面，連續五年入選台灣高薪100指數成分股與台灣就業99指數成分股，更啟動健康職場認證並獲衛生福利部國民健康署頒發健康啟動標章。

環境永續方面，秉持環保節能之精神，遵循環境相關法規及相關之國際準則規範，建置環境管理系統，並定期檢討環境保護議題，持續推動改善措施，以適切地維護自然環境，達到發展永續環境的目標。在公司治理面，公司治理連續三年入選公司治理100指數成分股，公司治理評鑑亦獲證券暨期貨市場發展基金會評為整體上市公司前6%～20%之列。