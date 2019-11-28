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北韓再射飛彈！川金二會後第13次 頻率之高歷年僅見

財金公司 獲企業永續報告金獎肯定

2019-11-28 16:20經濟日報 記者陳美君／即時報導

「2019台灣企業永續獎」評選結果出爐，財金公司榮獲「企業永續報告」金獎，該獎項由台灣永續能源研究基金會主辦，係國內具公信力之CSR獎項，財金公司第一次參選即獲此殊榮，彰顯財金公司在企業社會責任的努力。

財金公司為響應聯合國永續發展目標(SDGs)，關注企業永續發展，落實企業社會責任，並致力推展數位金流服務，提高國人電子支付的便利性，推動「台灣Pay QR Code共通支付標準」、「雲端繳費(稅)平台」服務，提供民眾轉帳、繳費(稅)、購物及提款等「遠端」及「近端」多元行動支付服務。

此外，為肆應全球「數位科技」與「行動支付」浪潮，積極開發各項新種業務，如建置「開放API平台」，期透過標準化共通API規格，讓金融機構與新創科技業者激盪更多樣化之新興金融服務；推展「金融區塊鏈函證服務」，將紙本函證作業「數位化」及「自動化」，除大幅提升函證作業之安全與效率外，亦可達節能減碳之效；以及推出「統一發票兌獎APP」服務，可即時兌獎、即時入帳，除提升民眾兌獎之多元性及便利性外，大幅降低社會用紙、用油成本，減少能(資)源耗用，引領金融機構及社會大眾邁向無紙化之「綠色金流服務」。

財金公司向以「取之於社會，回饋予社會」為服務宗旨，持續關注與利害關係人之溝通與回饋，將環境、社會與治理(ESG)融入營運模式以持續精進，並致力於我國金流基礎建設服務品質與效能之提升，提供社會大眾「完善的金融服務、穩定的作業系統及安全的交易環境」，落實「普惠金融」，發揮金融永續影響力，為善盡企業社會責任持續奉獻心力。

金流服務行動支付作業系統

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