2019台灣企業永續獎 合庫金閃耀奪金

2019-11-28 16:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



台灣永續能源基金會主辦之「2019年第十二屆TCSA台灣企業永續獎」，於今(28)日舉辦頒獎典禮，合庫金控已連續四年獲選《台灣企業永續獎》，今年再次脫穎而出，首度獲頒企業永續報告類金融及保險組金獎，合庫金控董事長雷仲達表示，獲獎是肯定、是榮耀，更是責任與信賴，在追求經營績效，為股東創造獲利的同時，公司仍積極思索永續成長動力，秉持誠信經營原則，落實企業社會責任。

近年來，合庫金控在企業永續發展之績效，獲得國內外永續評比機構的高度肯定，包括連續三年獲選納入英國「富時社會責任新興市場指數」及「台灣永續指數」成分股，卓越雜誌「最佳企業社會責任獎」，為與國際接軌，合庫金控成立企業社會責任委員會，統籌集團企業社會責任發展方向，訂定短、中長期永續目標，以具體行動支持聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）。

因應氣候變遷議題，合庫運用金融核心職能，扶植中小企業及五加二新創重點產業，提供各項專案融資貸款協助產業轉型發展，秉持赤道原則精神辦理融資業務，敦請企業客戶共同正視企業經營對環境與社會的衝擊；合庫積極落實責任投資，以資金挹注新創重點產業及綠色能源、環境保護等產業，引導企業邁向低碳經濟，內部長期推動環境永續管理政策，持續透過綠色營運、綠色採購及供應商管理，與合作廠商共同致力實現環境永續理念，新總部大樓於2018年取得綠建築銀級標章認證，2019年更導入ISO50001能源管理系統、ISO 14064溫室氣體盤查之查證，期以具體達成減碳減量目標與提升能源運用效率。

鑑於高齡化社會來臨，如何在少子化的現在，提升銀髮長者生活品質，合庫推出業界首家創新一條龍式安養信託服務，獲台灣傑出金融業務菁英獎「最佳信託金融獎」之殊榮；人才是企業發展的利基，合庫視員工為公司最重要的資產，集團內規劃完善薪資福利制度及教育訓練，訂定促進兩性平等之相關措施，主動幫員工加薪、提高生育補助，關注員工身心健康及職場環境，於公司內部建置多功能文康活動中心，提供健身房、籃球及羽球場與各項社團活動，讓員工抒壓放鬆，已連續四年獲選納入「台灣高薪100指數」及「台灣就業99指數」成分股。