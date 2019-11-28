台灣企業永續獎 元大獲六項大獎殊榮

2019-11-28 15:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



元大金控在企業永續經營及公司治理方面表現優異，近年來受國內外專業評比機構認同，今年9月入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股兩項殊榮，在「綜合性金融服務」產業類別評比中，獲得全球前10強的佳績，今（28）日再獲「2019 TCSA台灣企業永續獎」六項大獎肯定，顯現元大金控在推動E（環境）、S（社會）、G（公司治理）績效與CSR報告書品質表現卓越。

台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」，目的為鼓勵企業提升公司永續經營，加強維護永續發展、友善環境及公益社會的重視與投入。今年參獎企業共189家，其中，元大金控獲得「企業永續報告類金獎」、元大證券獲「創新成長獎」與「人才發展獎」、元大期貨獲「企業永續報告類銅獎」與「創新成長獎」、元大投信獲得「創新成長獎」，總計拿下六項大獎，首次參加評選就取得佳績。

為達到落實永續發展的目標，元大證券除多年深耕校園，致力培育社會金融人才，近年更積極布局金融科技數位創新與應用，全新上線的AI智能選股「投資先生App」，透過AI智能運算與投顧專業分析，為投資人量身打造最佳投資組合，用心於UX/UI使用者介面設計上，帶給投資人全方位的智慧投資體驗。

「投資先生App」自2018年9月上線以來，已創造超過65萬次下載量，深獲投資人喜愛，再創科技新高峰。

元大期貨為台灣期貨業領導品牌，長期致力於誠信卓越、穩健創新之經營，為使期貨金融版圖不再侷限於集中市場的期權合約，進而拓展至店頭市場，元大期貨為台灣首家取得槓桿交易商資格的期貨商，秉持創新金融的精神，持續發展多元衍生性金融商品，以滿足不同客群需求。