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紅利沒了！停車七天變五天 明年信用卡福利縮水

2019-11-28 14:43經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

年底到了，各家信用卡發卡銀行近期紛紛通知卡友，明年部分信用卡福利調整，其中國泰世華銀行針對頂級卡以外卡別調整機場免費停車天數，花旗則是免年費信用卡明年元旦起，在歐盟實體店面消費，無法再累積紅利點數。

國泰世華在國際機場外圍免費停車優惠，除了世界卡和無限卡是全年不限次數 ，每次最高免費停車30天之外，其餘卡別，包括鈦金商務卡、御璽卡、鈦金卡、晶緻卡、白金卡和商務卡等，原本是每年兩次，每次最高免費停車七天 ，自2020年1月1日起，更改為每年兩次，每次最高免費停車五天。

由於免費停車天數變更，為配合卡友較長天數的海外旅行，國泰世華推出配套措施，明年起上述這些縮減免費停車天數的信用卡，新增可以紅利點數2,000點，折抵一天免費停車；換句話說，卡友若要出國七天，明年起要多扣4,000點紅利，才能免費停七天。

花旗銀行表示，因為信用卡在歐盟經濟區域交易的相關費用調整，因此自2020年1月1日起，除了Prestige和寰旅卡，其他卡別信用卡持卡人在歐盟地區實體商店的消費，將不能參與花旗禮享家點數累積，這包含現金紅利、紅利點數等，但在歐盟地區網站消費回饋維持不變。

這些不能累積紅利點數的國家，包括國人遊歐較常造訪的英國、法國、德國和義大利等，遍及31國。

這項措施主要是因為歐盟反托拉斯法下，強制調降國際卡組織體系下的多方交換費，信用卡相關費用從1.5％降到0.3％，不只花旗，其他歐盟境外發卡銀行的手續費收入都會大減。

花旗開了第一槍，大砍歐盟消費紅利回饋，但仍不棄守高端客戶，花旗表示，收取年費的Prestige和寰旅卡在歐盟這些國家實體商店的消費，仍可參與花旗紅利點數和花旗哩程累積。

明年信用卡福利縮水，國泰世華機場免費停車七天變五天，花旗免年費卡在歐盟31國無法...
明年信用卡福利縮水，國泰世華機場免費停車七天變五天，花旗免年費卡在歐盟31國無法累積紅利點數。 圖／聯合報系資料照片
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花旗歐盟信用卡

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