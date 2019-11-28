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北韓再射飛彈！川金二會後第13次 頻率之高歷年僅見

合庫奪企業永續金獎

2019-11-28 14:59聯合晚報 台北訊

合庫金控副總經理蘇佐政（右）於證交所簡立忠總經理（左）手中接下企業永續報告類金獎...
合庫金控副總經理蘇佐政（右）於證交所簡立忠總經理（左）手中接下企業永續報告類金獎。
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台灣永續能源基金會主辦之「2019年第十二屆TCSA台灣企業永續獎」，於今日舉辦頒獎典禮，合庫金控已連續四年獲選《台灣企業永續獎》，今年再次脫穎而出，首度獲頒企業永續報告類金融及保險組金獎，合庫金控董事長雷仲達表示，獲獎是肯定、是榮耀，更是責任與信賴，在追求經營績效，為股東創造獲利的同時，公司仍積極思索永續成長動力，秉持誠信經營原則，落實企業社會責任。

近年來，合庫金控在企業永續發展之績效，獲得國內外永續評比機構的高度肯定，包括連三年獲選納入英國「富時社會責任新興市場指數」及「台灣永續指數」成分股，卓越雜誌「最佳企業社會責任獎」，為與國際接軌，合庫金控成立企業社會責任委員會，統籌集團企業社會責任發展方向，訂定短、中長期永續目標，以具體行動支持聯合國永續發展目標。

因應氣候變遷議題，合庫扶植中小企業及五加二新創重點產業，提供各項專案融資貸款協助產業轉型發展，秉持赤道原則精神辦理融資業務，敦請企業客戶共同正視企業經營對環境與社會的衝擊；合庫積極落實責任投資，以資金挹注新創重點產業及綠色能源、環境保護等產業，引導企業邁向低碳經濟，內部長期推動環境永續管理政策，持續透過綠色營運、綠色採購及供應商管理，與合作廠商共同致力實現環境永續理念，新總部大樓於2018年取得綠建築銀級標章認證，2019年導入ISO50001能源管理系統、ISO 14064溫室氣體盤查之查證，期以具體達成減碳目標與提升能源運用效率。

銀髮族新幫手，創安養信託一條龍

鑑於高齡化社會來臨，如何在少子化的現在，提升銀髮長者生活品質，合庫推出業界首家創新一條龍式安養信託服務，獲台灣傑出金融業務菁英獎「最佳信託金融獎」之殊榮；人才是企業發展的利基，合庫視員工為公司最重要的資產，集團內規畫完善薪資福利制度及教育訓練，訂定促進兩性平等之相關措施，主動幫員工加薪、提高生育補助，關注員工身心健康及職場環境，於公司內部建置多功能文康活動中心，提供健身房、籃球及羽球場與各項社團活動，讓員工抒壓，已連續四年獲選納入「臺灣高薪100指數」及「臺灣就業99指數」成分股。

守護家庭照顧者，推出喘息咖啡包

多年來，公司秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，除持續關注偏鄉弱勢族群與孩童，並與非政府組織合作提供長照資源與協助，藉由辦活動，攜手客戶與保戶做公益，員工擔任志工，深入社區打造長照咖啡館，推出「喘息咖啡包」，讓無法出門的照顧者也能享用一杯免費「喘息咖啡」，因此獲得『國際照顧者聯盟組織聯盟(IACO)/International Alliance of Carer Organizations』頒發「國際家庭照顧者服務創新獎」，使臺灣成亞洲唯一獲獎國家；合庫長期支持國家體育不遺餘力，早期棒球界的郭泰源、陳金鋒，近期羽球球后戴資穎、桌球小將林昀儒等，都是合庫培育的優秀體育選手，已連十年獲教育部體育署頒發體育推手獎之肯定。

展望未來，合庫金控秉持「主動、靈活、創新」理念，追求永續經營績效，重視股東、員工、客戶等利害關係人權益，確保營運策略納入各項永續發展議題，透過每年審視公司在經濟、環境及社會三面向的管理績效，強化與利害關係人之溝通與回饋，持續擴大對社會影響力。

咖啡館合庫金長照

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