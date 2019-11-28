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保誠壽調查：國人願延後到61歲退休 一成未開始準備

2019-11-28 12:28經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

國保誠人壽昨（27）日公布2019年退休大調查，調查結果出現世代差異。99％的四年級生（60歲）對退休生活滿意度較高，近七成的七年級生對生活感到感到不快樂。

而「誰最不快樂」調查中發現，單身、沒有固定興趣、年收入50萬以下、從事服務業的七年級生最不快樂。相對的，對「生活滿意度較高」的族群中，則是四年級生、離島地區、軍公教、保險業、年收入301萬以上的民眾。

英國保誠人壽昨日公布最新2019年台灣退休大調查，針對國內近2,000名民眾調查，背景以中產階級為主，三成七家庭年收入在51~100萬，三成二在101~200萬元，七成已婚、四成七為六年級生，兩成五為七年級生。

保誠人壽2019年退休大調查有三大結果：保險成為第二重要存退休金工具、尚未開始準備退休金受訪者以七年級為最多、超過六成民眾退休後傾向自宅養老、經濟壓力大成為民眾生活不滿意主因。

調查結果發現，國人存退休金的投資工具，第一使用股票與基金，第二是保險金規劃，但有將近半數的民眾預期在61歲退休，每月可以有2.5~5萬元生活費，如果以平均餘命80歲計算，60歲退休至少要存下600萬元退休金。

但實際調查發現，有一成受訪者尚未開始存退休金，在這些族群中，「七年級生」占比最高達17％，遠高於四、五、六年級生的6~9％。

沒準備退休金的原因中，七成表示平日生活基本開銷就太高、沒有閒錢，一成受訪者認為要活在當下，還有3％認為可以依靠政府退休金。

保誠人壽總經理王慰慈建議，民眾要及早準備退休金，建議可以專款專用，透過保單與資產累積功能，做好家庭基本防護網。

退休金保險金國保

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