元富證券 獲台灣企業永續獎「創新成長獎」

2019-11-28 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



元富證券積極善盡企業社會責任，成果斐然屢獲獎項，今（28）日以幫助年輕族群投資的「小資零股理財平台」，榮獲台灣永續能源研究基金會頒發2019第12屆台灣企業永續獎（TCSA）企業最佳單項績效類「創新成長獎」，該獎項主要針對企業展現卓著創新能力與價值，並達成企業成長、持續獲利目標予以表揚。

元富證券總經理李明輝表示，「2019台灣企業永續獎」為國內具公信力的CSR獎項之一，元富證券首次參獎即獲得殊榮，相當感謝評選單位的青睞，也證明元富證券「小資零股理財平台」在金融科技的用心與創見。元富證券期盼經由「小資零股理財平台」向投資人傳達小錢也能理財的觀念，只要透過「零股定期定額投資」，每個月存入一千元起，培養恆心、紀律的投資心態，也能藉由複利逐步邁向嶄新人生。

元富證券「小資零股理財平台」推出以來不斷向投資人傳達小錢也能理財的觀念，有效開發年輕客層。其中，最大的特色是「零股定期定額投資」，投資人只要設定好每個月的投資金額與投資標的等條件，小資金便有機會創造大財富，增加獲取較高報酬的機會，並透過「自動化投資」工具，免除投資人追高殺低之風險，幫助股市小民克服人性弱點，培養恆心、紀律的投資心態，提高股市勝率。

平台開發至今廣受投資人好評，更陸續榮獲第17屆金峰獎「年度十大傑出商品」、第14屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」、第14屆證券暨期貨金彝獎「傑出金融創新獎」等多項獎項肯定之外，並在去年也取得國家新型專利的認證。不僅如此，元富引領存股風潮，成功引起定期定額買股之投資話題，為主管機關推行定期定額買台股之政策增加助益。

元富證券「小資零股理財平台」上線至今共吸引近3萬戶參與零股定存專案，目前有1萬2,000戶持續進行存股專案，累積專案數更已突破20萬筆。