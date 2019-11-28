富邦投資論壇：正向看待5G及新能源車ADAS相關供應鏈

2019-11-28 11:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



針對近期最熱門的第五代行動通訊（5G）議題，受到中美貿易戰衝擊，產業供應鏈似乎出現雙極發展的趨勢，富邦證券舉辦第4季的「富邦投資論壇」，邀請了正文科技創辦人楊正任博士於台北君悅酒店發表專題演說，剖析未來可能的方向。

由於2019年汽車市場表現不佳，但低基期也創造2020年可能的成長契機，尤以新能源車及自動駕駛的發展為市場關注的方向，搭配5G基站大量佈建，基礎建設的成熟，高網速、大連結、低延遲的特性，也讓自動駕駛的實現指日可待。

2019年投資市場雖然受到中美貿易戰衝擊，但因各國央行持續寬鬆政策，5G相關供應鏈仍然欣欣向榮，綜觀電子終端產業，除了5G帶動相關產業鏈之外，其他終端產品成長率幾乎都陷入成長停滯的狀況。

展望2020年，主要國家仍然積極投入5G相關基礎建設，開啟初期布建與商轉，雖然富邦預期運營商在資本支出壓力之下，基礎建設需求將呈現漸進式提升，但非一次到位，而觀察終端產品，包括iPhone以及非蘋手機皆積極推出支援5G產品，5G滲透率提升速度將遠較之前4G時代快速許多，也將帶動相關需求及應用蓬勃發展，終端需求快速提升也將驅使運營商加速基礎建設投資，進而呈現正向循環，並預估於2022~2024達到高峰，正向看待5G相關供應鏈。

除了市場最熱門的5G議題之外，富邦證券表示，2019年車用相關產業受到全球車市疲弱逆風影響，但因相對偏低的基期，使得新能源車成為2020年市場聚焦的方向之一，特斯拉上海廠第四季開始量產，將自2020年第一季開始交付車輛，特斯拉並宣布柏林廠建廠計畫，除了特斯拉積極擴產之外，也可以看到傳統車廠也競相投入新能源車開發，由於自動駕駛輔助系統（ADAS）在新能源車應用比例顯著提升，富邦證券也看好相關應用將正面提升供應鏈成長契機。

2019富邦投資論壇中，特別邀請了正文科技創辦人楊正任博士剖析中美貿易戰對5G及網通產業之影響，並由富邦上海研究團隊發表2020年新能源車市場展望。

國內5G應用供應鏈相關廠商包括宏捷科、欣興、昇達科、正文、華通應邀與會外，尚有包括易華電、仁寶、為升、嘉澤、亞德客-KY、晶電、金居、台塑、南亞等10多家優質公司共同參與富邦論壇。富邦證券表示，在5G及新能源車議題的吸引下，因此吸引更多投資法人機構參與今年的投資論壇。