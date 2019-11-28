國泰投資 成立第一個為專法設立的創投基金

2019-11-28 10:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



由國泰金控旗下「國泰創投」100%持有的「國泰投資股份有限公司」於11月正式成立，並將啟動台灣第一個為「境外資金匯回管理運用及課稅條例」及其相關子法設立的創投基金，鎖定「綠能科技」、「循環經濟」、「生醫保健」及「關鍵製造」等台灣永續發展關鍵產業，為專法中「間接實質投資 」項目，提供符合稅率優惠的明確投資管道。

國泰表示，為回應高資產客戶對今年主管機關公布施行的「境外資金匯回專法」中所稱關於間接實質投資規範的需求，意指限於透過「國內創業投資事業」或「私募股權基金」進行投資，這部份資金一樣只能購買公司新股，且僅能投資未上市（櫃）公司，並必須至少有50%的資本額，投資在專法規定的重要政策領域產業。

國泰金控「資金回台專案小組」於11月宣布成立「國泰投資股份有限公司 」 ，因應間接實質投資需求，啟動台灣第一個為專法設立的創投基金。

領軍國泰金控「資金回台專案小組」的國泰世華銀行董事長郭明鑑表示，「 資金的調動要思考的點不止是稅賦優惠，還有能不能自由運用。客人最佳的解決方案不一定在銀行，團隊在做的是，把最好的資源整合給客戶。

國泰投資股份有限公司預計於年底設立第一檔創投基金，主要著眼於「境外資金匯回專法」中規範的台灣重要策略產業，包括政府「前瞻基礎建設計畫」中的「綠能科技」、資源可持續回復，循環再生的「循環經濟」、高齡化社會快速發展的「生技醫療」以及5G帶動電子零組件及3D感測等商機的「關鍵製造」業，並以產業處於成熟期且營運穩健的公司為主，募資規模預計新台幣20億元。