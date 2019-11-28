凱基證券總經理方維昌 獲金彝獎傑出企業領導人才獎

2019-11-28 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



凱基證券總經理方維昌獲頒國內證券期貨界最高榮譽的金彝獎「傑出企業領導人才」獎，優異的經營與領導能力極獲肯定。

方維昌表示，凱基證券過去兩度獲得金彝獎「傑出證券人才」獎，顯示主辦單位對凱基證券在金融專業的認可；這次自己能獲得「傑出企業領導人才」獎，不僅是對企業領導人在堅持專業、培育人才與投注企業社會公益的正向回饋，更是對凱基證券全體員工在專業與具競爭力方面的最高肯定。

方維昌在證券業界經驗超過25年，自2004年起加入凱基證券團隊，負責香港及泰國業務的營運，並自2016年6月起擔任凱基證券總經理一職，帶領團隊在證券經紀、投資銀行、權證交易、債券承銷等業務皆維持市場領先地位。

此外，為擴大滿足各世代投資人之多元理財需求，針對高資產客戶量身訂做結構型商品、存股族群的借券服務及理財商品小額化將海外債之申購門檻降低等，同時也不斷致力推廣數位化創新金融服務，例如，率先同業推出LINE官方帳號「凱基樂活投資人」綁定帳號服務，結合客群經營與數位科技導入新產品。

因應未來證券逐筆交易制度上路，亦規劃多項軟硬體升級服務，為客戶量身訂做所需功能及架構。海外佈局方面，以香港為海外業務整合重心，積極建立跨區域理財服務平台，建構台灣券商南向經營的先驅典範。

在方維昌領導之下，凱基證券在各項業務指標也累積出相當傲人的成績，2018年凱基證券的財富管理業務，借券信託資產規模與外資法人經紀業務，皆為國內同業第1名。

投資銀行業務，主辦承銷件數達27件，市佔率14.21%，財務顧問件數7件，各項指標皆蟬聯市場第一。國際證券分公司（OSU）外幣間即期外匯交易量與外幣衍生性金融商品交易量市占率、信託業務交易量皆為市場第一。此外，在債券承銷及衍生性金融商品交易與發行上亦有相當成果。

方維昌在2005年9月至2016年5月擔任凱基證券（泰國）營運長期間，展現出對當地金融市場的精準判斷力與創新力，帶領凱基證券（泰國）成為當地首家提供證券借貸服務、櫃檯買賣股權衍生性金融商品的券商，也是泰國第一家發行權證之券商，更是泰國首檔股權ETF -ThaiDEX SET50 ETF（TDEX）的造市券商及參與經紀商；在債券市場上，也是泰國第一家提供債券附買回交易的券商，各項新業務的開拓使凱基證券（泰國）成為當地金融創新的領導者。

方維昌表示，金融產業是一個充滿高度競爭的產業，凱基證券堅持建構具備專業素養的金融團隊，不斷延攬優秀的專業人才加入，並透過提供具發展性的環境與具競爭力的薪酬制度，鼓勵團隊合作與創新，使凱基證券成為臺灣及亞太區新興市場具領導規模的領先券商，並在香港、新加坡、泰國等地以發展利基型投資銀行為願景，朝向成為亞太區域投資銀行的目標大步邁進。