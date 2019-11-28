期貨業唯一 元大期貨再奪金彝獎三大獎項
第15屆金彝獎26日舉行頒獎典禮，元大期貨（6023）榮獲金彝獎三項大獎，不僅連續兩屆獲得傑出「金融創新」以及「期貨人才」獎，今年還獲得「人才培育獎」，顯示公司在人才培育及金融創新方面表現獲得很大的肯定。
金彝獎是金融業的指標性獎項，橫跨證券、期貨、投信投顧業，而元大期貨是國內最大的期貨商，也擁有業界最大的營業團隊，元大期貨總經理周筱玲表示，培育期權產業人才更是公司重要的使命，因應金融全球化與數位化的發展趨勢，國際及程式交易人才是現今培育的重點目標，因此，公司每年編列員工教育訓練計畫預算，積極鼓勵同仁學習相關知識以及參與培訓，讓元大期貨的人才成為多元與跨領域的專家。
元大期貨因應全球化與數位金融發展的趨勢，透過學習型組織型態與「OneTeam」的企業核心價值，提升期貨產業人才競爭力。
組織團隊除了具備期權專業知識外，公司針對外文能力及程式語言的培養也相當注重，透過系統化的教育訓練課程與參與海外論壇，精進組織人才多元專業能力，本屆獲獎更是對公司培養期權產業人才給予至高的肯定，為整體金融市場的創新發展帶來新氣象。
身為期貨業龍頭的元大期貨，堅信深耕人才培育是重要的創新動能，公司為台灣首家擁有金融商品發行權的槓桿交易商，依據市場需求不斷將商品推陳出新，今年推出的「元大牛熊權」，分別以台股、富櫃200指數為連結標的，主打千元小額交易門檻，拓展普惠金融，增加參與期權商品的投資者，不僅提升公司競爭力，也成為金融市場人才培育重要推手。
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