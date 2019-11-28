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元大證拚創新 「投資先生」現身台北金融科技展

2019-11-28 10:37經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」即將於11月29日至30日盛大登場，元大金控積極投入FinTech，本次以AI智能理財－愛上數位生活日常為主軸，運用科技讓金融服務滲透進入客戶的生活，滿足金融需求；集結旗下五大子公司，包含元大證券、元大銀行、元大期貨、元大投信以及元大人壽，共同於「金融機構創新展區」展示元大集團數位金融成果，及未來金融科技應用新藍圖，讓民眾透過輕鬆有趣的操作與互動遊戲，直接感受金融結合科技所帶來的便利性，讓投資理財真正貼近生活。

其中，元大證券去年9月推出的AI智能選股下單「投資先生」APP，深受業界及投資人的支持與肯定，創下高下載量，更屢獲國內諸多獎項，勇奪第十五屆證券暨期貨界之最高榮譽「金彝獎-傑出金融創新獎」、第十六屆「國家品牌玉山獎-全國首獎」及數位時代「2019創新商務獎-最佳產品創新」銅獎…等大獎。

今年金融科技展，元大將展現「投資先生」APP強大的智能選股下單功能，依據客戶使用的數據統計與分析，平均每兩個月即進行功能優化，其中，以動線流暢、量身打造、快速下單三大特點備受投資人喜愛；UI/UX直覺性的減法操作動線，不需要再層層點擊，獲得經濟部智慧財產局的6項專利肯定。

此外，提供更多元交易商品服務，不僅可交易國內期貨、選擇權，更支援海外共12間期貨交易所的指數商品交易，是市面少見提供海外選擇權交易服務的行動平台，顯示元大證券在優化行動交易平台的努力是有目共睹的。

本次金融科技展涵蓋國內金融機構最新 FinTech 應用，以「預見未來」作為大會主題，包含金融科技博覽展、金融科技國際論壇及新創發表與媒合三大主軸。

元大證券為讓參與者親自感受金融科技帶來的絕佳投資理財服務，於展區打造「投資先生」APP實機操作體驗區，以及眾多互動遊戲關卡，只要完成任務即可獲得獨家限量筆記本、傳輸線、全家禮券…等精美好禮，歡迎投資人共襄盛舉。

元大金控金融科技期貨交易

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