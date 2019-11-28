元大金獲MSCI ESG評級A級殊榮

2019-11-28 10:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



MSCI公布其全球基準指數（ACWI）成分企業的環境、社會與公司治理（ESG）評級，以響應各利害關係人增加ESG投資的趨勢與需求，此評比涵蓋全球23個已開發市場及26個新興市場，超過2,800家企業受評。元大金控於綜合性金融服務 （Diversified Financials） 產業類別中獲A級殊榮，實屬難得。

MSCI ESG評級公布旨在透過提高透明度及提供動態數據和分析見解，協助投資者、公司及其他業界利害關係人識別與財務表現最爲相關的ESG風險。

ESG評級過程極為嚴謹，從環境保護、社會責任、公司治理三大面向出發，分成氣候變遷、自然資源、人力資本、產品責任等10大主題，其下再分為37項關鍵指標，MSCI並利用人工智能和機器學習技術，由200多人組成的專責團隊持續監測、更新公司ESG訊息。

該評級為備受全球機構法人重視的永續績效評估指數之一，根據證交所最新統計資料，外資總持有集中市場股票占全體上市股票市值突破42％，顯示台股越來越走向以外資主導的法人市場，台股企業致力提升環境、社會與公司治理，有助提升國際機構法人信心。

元大金控經營績效獲國際肯定與外資青睞，2019年前十月累積獲利穩坐全體16家金控前六大，整體外資持股比重已逾40%。

元大金控於今年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股兩項殊榮，在「綜合性金融服務」產業類別評比中，獲得全球前10強的佳績，本次再獲MSCI ESG 評級 A級肯定，顯現元大金控在推動E （環境）、S（社會）、G（公司治理）績效與落實CSR企業永續經營表現卓越。