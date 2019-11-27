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晴天儲糧 金管會准富邦人壽增提外匯準備金30億元

2019-11-27 20:53經濟日報 記者葉憶如／即時報導

為晴天儲糧，富邦人壽今（27）日輸入重大資訊觀測站公告表示，已獲金管會核准增提外匯價格變動準備金30億元，將可因應未來新台幣匯率波動變化，多備一些銀彈，可抵用匯率成本，進而強化清償能力及健全財務體質，不致侵蝕獲利與淨值。

富邦金今日代旗下子公司富邦人壽公告，已獲得金管會核准，於2019年底前增提外匯價格變動準備金，金額為30億元整。富邦金總座韓蔚廷上周在第3季法人說明會上透露，截至9月底為止，富邦人壽的外匯準備金餘額為124.5億元。加計後外匯準備金餘額可提高至154.5億元，以因應後續新台幣兌美元匯率變化。

不過包括國泰人壽與富邦人壽投資部門主管均表示，目前美國聯準會降息，我國央行利率仍是按兵不動，台美利差有縮小情形。當美台利差縮小時，此時外部資金較有誘因流入台灣，加上外資頻頻匯入，還有台商資金回流，台幣傾向升值，升值對於壽險業來說，需要增加更多的避險銀彈以因應，壽險公司多備外匯變動價格準備金以因應，不過要調整準備金需要金管會同意才能增提，因此富邦人壽向金管會申請並獲核准增提30億元，有助提升其外匯風險管理成效。

此外壽險業去 (2018) 年匯損金額高達 2309 億元，創下歷史新高，壽險業者向金管會主委顧立雄爭取擴大外匯價格變動準備金，金管會同意當避險成本高於2% 時，壽險業每月固定提存比率由萬分之5，提高到萬分之6。每月額外提存比率及額外沖抵比率可由50%提高為60%，有助於外匯市場避險成本較高時，協助壽險業者提升匯率風險管理彈性及降低避險成本，進而強化清償能力及健全財務體質。

富邦人壽壽險業外匯

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