富邦600億元中國投資有問題？富邦：偏頗報導非事實

2019-11-27 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



媒體報導富邦人壽股的中國哈爾濱銀行遭中國政府接管，前途未卜，使富邦中國投資蒙上陰影。對此，富邦金控回應報導非事實。 聯合報系資料照片／記者孫中英攝影 分享 facebook

富邦集團近年積極投資中國，投資額逾600億元。有媒體報導富邦人壽股的中國哈爾濱銀行遭中國政府接管，前途未卜，使富邦中國投資蒙上陰影。對此，富邦金控回應，富邦金控在大陸的銀行布局領先同業，是兩岸三地最完整佈局的金融平台，哈爾濱銀行最大股東是哈爾濱市政府，在政府相關企業增加持股後，營運穏健度將更佳。

富邦人壽表示，哈爾濱銀行的最大股東是哈爾濱市政府，其主要經營團隊也都是由哈爾濱市政府所指派。明天系原來是哈爾濱銀行的股東之一，明天系的股權轉讓給哈爾濱市政府相關企業後，等於是政府持股增加，不是被接管，營運的穏健度將更佳。因此，近期哈爾濱銀行股價有些上漲。

富邦金控表示，100%持股的子公司富邦華一銀行以及持股近20%的廈門銀行均營運穩健，獲利良好。富邦華一銀行2019年前三季稅後淨利較去年同期成長80.2%；廈門銀行的最大股東是廈門市政府，主要經營團隊也由廈門市政府指派，截至2019年6月底總資產達人民幣2349億元，自2008年起算年複合成長率高達29%，營運績效亮眼。

富邦銀行(香港)營運良好，存放款均持續成長，截至今年前九月獲利達新台幣23億元。

富邦金控指出，針對媒體不專業之偏頗報導，造成外界誤解，嚴重影響富邦金控品牌聲譽，深表遺憾。