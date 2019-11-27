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熬夜過勞成誘發因子 醫推測高以翔恐有先天心律不整

MCU廠新唐28日停牌 外界猜可能併購以壯大規模

2019-11-27 19:21經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

微控制器（MCU）廠商新唐於27日公布，28日將暫停交易，外界推測，該公司可能進行併購以壯大規模，不過由於到截稿為止，還沒有其他上市櫃台廠也申請暫停交易，所以若該公司真有併購動作，對象可能是國外或未上市櫃業者。

新唐9月業績創歷史新高，單月營收首度突破10億元大關，帶動第3季業績也站上歷史高峰，10月業績雖然小幅回檔，但仍是歷史第三高。該公司累計前10月合併營收為85.42億元，年增1.8％，累計前三季每股純益為1.88元。。

營收新唐併購

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