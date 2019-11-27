教育部與趨勢科技攜手合作 打造網路守護天使2.0

2019-11-27 19:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



為避免3C裝置成為兒少接觸不良資訊的入口，養成兒少建立起正確的網路使用觀念，教育部與趨勢科技今（27）日攜手合作，打造網路守護天使2.0「PC-cillin家長守護版」，除協助兒少瀏覽網路時避免接觸到不當內容，更因應時代需求增加時間管理功能，進而協助家長輔導兒少上網與養成3C使用時間管理正確態度，即日起可於教育部網路守護天使(NGA)官方網站下載電腦版和手機版，免費提供家長防護功能。

根據兒童福利聯盟2019兒少使用社群軟體狀況調查報告指出，七成二使用社群軟體的兒少自認很依賴網路，六成一曾使用3C產品到半夜，近七成曾在社群軟體看到恐怖、血腥、暴力、色情等不當內容。這些數位原生時代的兒少們，生於網路資訊發達的世界，不僅學習必須透過電腦，也會頻繁使用手機上網、瀏覽社群。

同時，為養成兒少正確使用3C及資安觀念，除原有網路內容防護機構（iWin）持續於校園活動進行宣導，趨勢科技亦將組成校園網安走唱團，透過全台巡迴授課方式，主動進行校園網安宣導，提供全國各高中、國中、國小教師和家長建議與免費協助工具，即日起開放線上預約報名，共同為兒少健康上網盡一份力！

教育部關心網路不良內容對青少年及學童身心發展的影響，於2007年起推出｢網路守護天使系統｣(Network Guardian Angels, NGA)軟體及APP，為因應日新月異的網路發展及智慧型裝置研發的新功能，教育部借重企業科技專長，協請趨勢科技開發「PC-cillin家長守護版」。

教育部主任秘書朱楠賢表示：「現今網路快速發展，學生不僅課業學習經常使用電腦查找資料，平時也會透過手機上網、使用社群，如果沒有建立良好網路使用觀念或習慣，不僅可能沈迷於網路世界，這些裝置亦可能成為兒少接觸不當資訊的入口。我們很高興能有趨勢科技這樣的好夥伴，願意投入資源和努力，持續關注台灣社會發展，運用資安領域上的專業，共同為兒少網路安全把關。」