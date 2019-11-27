親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

熬夜過勞成誘發因子 醫推測高以翔恐有先天心律不整

教育部與趨勢科技攜手合作 打造網路守護天使2.0

2019-11-27 19:17經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

為避免3C裝置成為兒少接觸不良資訊的入口，養成兒少建立起正確的網路使用觀念，教育部趨勢科技今（27）日攜手合作，打造網路守護天使2.0「PC-cillin家長守護版」，除協助兒少瀏覽網路時避免接觸到不當內容，更因應時代需求增加時間管理功能，進而協助家長輔導兒少上網與養成3C使用時間管理正確態度，即日起可於教育部網路守護天使(NGA)官方網站下載電腦版和手機版，免費提供家長防護功能。

根據兒童福利聯盟2019兒少使用社群軟體狀況調查報告指出，七成二使用社群軟體的兒少自認很依賴網路，六成一曾使用3C產品到半夜，近七成曾在社群軟體看到恐怖、血腥、暴力、色情等不當內容。這些數位原生時代的兒少們，生於網路資訊發達的世界，不僅學習必須透過電腦，也會頻繁使用手機上網、瀏覽社群。

同時，為養成兒少正確使用3C及資安觀念，除原有網路內容防護機構（iWin）持續於校園活動進行宣導，趨勢科技亦將組成校園網安走唱團，透過全台巡迴授課方式，主動進行校園網安宣導，提供全國各高中、國中、國小教師和家長建議與免費協助工具，即日起開放線上預約報名，共同為兒少健康上網盡一份力！

教育部關心網路不良內容對青少年及學童身心發展的影響，於2007年起推出｢網路守護天使系統｣(Network Guardian Angels, NGA)軟體及APP，為因應日新月異的網路發展及智慧型裝置研發的新功能，教育部借重企業科技專長，協請趨勢科技開發「PC-cillin家長守護版」。

教育部主任秘書朱楠賢表示：「現今網路快速發展，學生不僅課業學習經常使用電腦查找資料，平時也會透過手機上網、使用社群，如果沒有建立良好網路使用觀念或習慣，不僅可能沈迷於網路世界，這些裝置亦可能成為兒少接觸不當資訊的入口。我們很高興能有趨勢科技這樣的好夥伴，願意投入資源和努力，持續關注台灣社會發展，運用資安領域上的專業，共同為兒少網路安全把關。」

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦則說明：「面對無疆界的網路環境，與其一味的限制，更需要有方法、聰明應對！趨勢科技長期投入資源關注兒少網路安全，這次很高興有機會能與教育部合作，提供趨勢科技在網路資安上的專業，為守護台灣學童網路安全共盡一份心力，希望能夠幫助這些數位原生世代的兒少，建立起正確的網路使用觀念，遠離可能的潛在網安威脅，上網卻不上癮，也希望能助家長一臂之力，陪伴兒少一起，養成健康良好的網路使用習慣！」

教育部與趨勢科技攜手合作，打造網路守護天使2.0「PC-cillin家長守護版」...
教育部與趨勢科技攜手合作，打造網路守護天使2.0「PC-cillin家長守護版」，協助兒少瀏覽網路時避免接觸到不當內容。趨勢／提供
分享

趨勢科技教育部軟體

相關新聞

蘇揆指示照顧中小企業 八大行庫放款戶數暴增逾3萬戶

2019-11-27 17:38

投資大陸600億蒙陰影 富邦金回應了

2019-11-27 15:22

出國提領外幣 這家銀行ATM本行他行換匯都減碼

2019-11-27 13:05

新壽董事會通過黃敏義出任總經理 明年元旦生效

2019-11-27 09:56

富邦證券鄭樵卿 獲「金彝獎傑出人才獎」

2019-11-27 08:47

元富證券 勇奪金彝獎「傑出金融創新獎」

2019-11-27 07:55

電支首例！街口踩內控紅線 重罰180萬

2019-11-27 00:40

155萬張停卡溢繳6億

2019-11-27 00:39

一銀120周年慶 邁向新起點

2019-11-27 00:38

永豐金招募海外菁英 年薪開出百萬

2019-11-27 00:38

華銀AI行動銀行 「說」就通了

2019-11-27 00:38

新壽總座 黃敏義接任

2019-11-27 00:37

房市熱 房貸餘額創高

2019-11-27 00:35

首例！發紅包「便宜行事」 街口支付遭罰180萬

2019-11-27 00:33

許璋瑤專訪／金總推動FinTech 接軌國際

2019-11-27 00:22

許璋瑤專訪／金融科技展 八大新應用上秀

2019-11-27 00:21

許璋瑤專訪／金總輔導新創 11家市值逾億

2019-11-27 00:20

華銀明年獲利 拚雙位數成長

2019-11-27 00:00

街口董座胡亦嘉：兩個月內辭總座

2019-11-26 23:59

不再兼任 胡亦嘉：街口支付兩個月內換總經理

2019-11-26 21:58

電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

2019-11-26 17:44

國人停卡溢繳款高達6.15億 金管會令銀行全吐出來

2019-11-26 17:43

繳卡費、查餘額通通用說的 聲控行動銀行上線

2019-11-26 14:52

無障礙網銀 明年6月運作

2019-11-23 02:19

橘色世代退休解方 首重理財搭配全方位保險規劃

2019-11-25 10:41

台灣人規劃退休最晚 有備而退才能圓滿傳承護業

2019-11-25 10:35
看更多

熱門文章

投資大陸600億蒙陰影 富邦金回應了

2019-11-27 15:22

金車飲料賺什麼？ 內行人曝3主因「伯朗連北韓都買的到」

2019-11-26 21:41

中央放寬中火燃煤量 中彰投3縣市長開砲

2019-11-26 23:41

勞保年金 明年62歲才可領全額

2019-11-27 00:55

一場7兆元的對談將登場 郭台銘、林百里罕見同台

2019-11-27 08:46

特斯拉新車拉貨 帶旺供應鏈

2019-11-27 00:47

史上最年輕！台電發言人徐造華55歲升副總

2019-11-27 17:03

共諜案嫌犯買豪宅是真的 以2億現金買「冠德遠見」2戶

2019-11-27 15:35

不再兼任 胡亦嘉：街口支付兩個月內換總經理

2019-11-26 21:58

房市熱 房貸餘額創高

2019-11-27 00:35

敏實集團總裁宜蘭囝仔 小黃運將變全球汽車零件王

2019-11-27 09:08

電支首例！街口踩內控紅線 重罰180萬

2019-11-27 00:40

觀察站／中央藉行政立法強勢介入 奪中市府「尚方寶劍」

2019-11-27 01:04

翁啟惠掌生策會 生醫列車將開動

2019-11-27 00:14

文曄祭兩招 抗大聯大收購

2019-11-26 23:30

聯發科產品線 明年全成長

2019-11-27 00:50

名家觀點／推動以房養老 三難題待解

2019-11-27 00:25

綠電儲能 台電提解方

2019-11-27 00:58

天璣1000 聯發科豪砸1,000億研發

2019-11-27 00:49

空汙大戰法律攻防 許可證實質審查才是關鍵

2019-11-27 01:08

北市府拍板 三種房屋稅將打五折

2019-11-26 20:52

台電批中市府 減煤「朝令夕改」

2019-11-27 01:18

大陸華映2.8億股拍賣

2019-11-27 00:32

福懋油涉內線案 董座要獨董負責

2019-11-27 00:57

張善政批蔡用癌發電 經部政務次長痛批：煤用量最高在他任內

2019-11-27 17:41

捷運環狀線開發案二度招商 預計2021年開工

2019-11-26 22:23

出國提領外幣 這家銀行ATM本行他行換匯都減碼

2019-11-27 13:05

155萬張停卡溢繳6億

2019-11-27 00:39

AI晶片聯盟 訂技術規格

2019-11-27 00:57

華銀明年獲利 拚雙位數成長

2019-11-27 00:00

翁啟惠…讓各山頭點頭合作

2019-11-27 00:13

思科揪台廠 強攻智慧城市

2019-11-27 00:58

準獨角獸 沛星24億融資達陣

2019-11-26 23:29

反對中火放寬燃煤量 張善政批蔡政府「用癌發電」

2019-11-27 10:14

鴻海威州創新中心 動工

2019-11-27 00:32

新壽總座 黃敏義接任

2019-11-27 00:37

聯發科新品牌命名 展現揮軍5G雄心

2019-11-27 00:50

一銀120周年慶 邁向新起點

2019-11-27 00:38

燃煤1成容許差值 環團：不代表要燒好燒滿

2019-11-27 01:10

10月景氣對策信號連三降 連亮第十顆「趨弱」黃藍燈

2019-11-27 16:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top