蘇揆指示照顧中小企業 八大行庫放款戶數暴增逾3萬戶

2019-11-27 17:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



行政院長蘇貞昌就任後宣示照顧中小企業，因此指示公股行庫要更重視放貸家數。行政院政委龔明鑫今（27）日指出，自3月統計至10月，八大公股行庫對中小企業的放貸戶數增加了3萬536戶，成長率達到23.51%，表現相當亮眼。

蘇貞昌3月於立法院答詢時表示，台灣中小企業佔了97％，對就業貢獻很大，但有反映貸款不易，為鼓勵銀行貸款給中小企業，針對銀行考評項目，除放款金額外，也研議將貸款家數納入銀行評比項目，希望銀行盡量放款給中小企業。

龔明鑫指出，從3月的指示後實施至今7個月，八大行庫對中小企業的放款戶數，增加了30,536戶，成長率23.51%；八大行庫針對中小企業放款餘額的金額部分，則是增加了新台幣1,721億元，成長率4.37%

龔明鑫分析，在放款家數部分，超過平均值23.51%的有土地銀行、兆豐銀行、第一銀行與華南銀行，表現都相當亮眼，其中一銀因提供「企業E貸」的網路服務，便利性高，因此表現特別好；放款金額成長部分，則以土銀、華南銀表現最好。