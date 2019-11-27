HAPPY GO旗下市調品牌解析 外送生鮮網購創驚人消費力

2019-11-27 16:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／即時報導



HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY於今（27）日舉行跨世代消費年度趨勢論壇，公布全台最大交易資料庫HAPPY GO的2019跨世代消費趨勢，除了鼎鼎聯合行銷HAPPY GO總經理梁錦琳親自分享如何以900萬會員大數據資料洞察現代人的聰明懶人術，並能協助企業掌握最新消費者動態，還能夠協助企業擬訂關鍵決策，搶占市場商機。

根據HAPPY GO大數據資料顯示，網購消費比例逐年上升，金額和頻率都呈現雙位數成長。

其中，又以食品類的成長趨勢最為驚人，外送服務深受消費者喜愛，再購率高達81%；而各世代的網路購買食品狀況，又以20世代與30世代的成長動能最強，半年增率達到14%；顯示跨世代消費者以網路新技術和手機打造便利生活的指尖消費經濟學，已悄然蔚為顯學。

梁錦琳表示，GO SURVEY以HAPPY GO九百萬會員資料庫為調查依據，除能協助企業帶入客人。舉例來說， GO SURVEY觀察電商平台以momo網購消費族群而言，40歲以上女性居多，消費品項以服飾與保養品為主，與HAPPY GO的消費者輪廓一致，因此HAPPY GO去年第4季起，即攜手momo開發多元點數的合作模式，卡友可在momo購物並享有兌點折扣優惠。

HAPPY GO卡友在momo平台上用點數折抵消費，不僅帶動兌點人流，也促進HAPPY GO卡友消費金額呈現倍數增長，帶出線上與線下雙向的消費動能，成功打造以兌點帶動消費的新型商業模式，創造消費者、momo與HAPPY GO的多贏局面。

除了momo之外，還有松果購物、草莓網、friday購物、ZALORA、小CK、草莓網和金石堂網路書店等電商，也有與蝦皮進行檔期合作。

HAPPY GO顧客經營事業部副總經理李明城指出，會使用電商平台線上兌點消費的卡友，同時也會使用生鮮外送平台服務的比率不僅高，且高度認同「聰明懶人術」，活躍於線上的卡友有高達84%的人普遍會選擇新工具來節省時間，創造便利，享受生活。

今年上半年卡友在電商平台的兌點行為來看，不論兌點人數和兌點點數的季成長均展現超過5%的成長，第4季預估雙11檔期帶動下呈現50%季成長。