保險專家提醒：豁免保費後附約效力立即終止

2019-11-27 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



據財團法人保險事業發展中心統計，台灣2018年壽險密度、即每人平均壽險保費支出為14萬8,865元，比2017年成長近3％，在全球名列前茅，投保率高達249.45%，象徵國人保險意識日臻成熟。然若因突發事故造成收入中斷，無法續繳保費，那原本規劃再多的保障可能都將戛然而止。

元大人壽建議，民眾在投保前應先了解自己投保的商品是否有內含豁免保險費的設計或是否可附加豁免保險費附約，為保險規劃添加一份安心，讓自己的保障防護網更密實。

所謂「豁免保費」指的是，當遭遇保單條款所約定之特定事故時，向保險公司提出證明，保險公司就會開始幫忙支付續期應繳保費，使保障持續有效。

元大人壽表示「豁免保費」主要功能在於若發生突發事故，可轉移無法持續繳交保費的風險，適合附加於長年期繳費的商品。

以現在市場上受歡迎的美元保單為例，以40歲一家之主元先生為自己規劃投保「元大人壽美億達美元利率變動型增額終身壽險」20年期，用以打造完善保障並逐步累積子女教育基金，作為資產配置的核心，並附加「元大人壽美意美元豁免保險費附約」，讓保障更穩固。

契約生效後，若元先生遭遇疾病或傷害導致保單條款約定的1-8級失能，即可豁免主契約之各期應繳保險費，使主約保障持續有效，讓資產持續長期穩健累積，附約因重覆豁免保費則貼現一次給付，讓保戶可及時支應醫療及後續生活費，要注意的是，豁免保費後附約效力即行終止。

元大人壽提醒，保障規劃可隨人生週期進行調整或新購，不但需考量經濟能力、意外或疾病等風險，更應避免顧此失彼，若檢視原欲投保的商品並無豁免保費之約定，心有餘力，則可規劃豁免保費附約，讓家庭安全防護網更趨嚴密。