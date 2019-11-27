投資大陸600億蒙陰影 富邦金回應了

2019-11-27 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



媒體報導，總部位於哈爾濱市的哈爾濱銀行已遭到中國大陸政府收歸國有，也讓近年積極布局大陸市場的富邦深陷泥淖，富邦金今（27）日下午對此發表聲明。圖為富邦金控日前舉行法人說明會。 報系資料照／記者戴瑞瑤攝影 分享 facebook

媒體報導，總部位於哈爾濱市的哈爾濱銀行已遭到中國大陸政府收歸國有，富邦集團在中國大陸投資的哈爾濱銀行和廈門銀行都屬明天系集團旗下公司，近期明天系集團屢遭清算，富邦2014年以2.9元的承銷價，認購在香港掛牌上市的哈爾濱銀行，總投資額87億元，上周五哈爾濱銀行收盤價剩1.61元，5年跌幅44.48%，也讓近年積極布局大陸市場的富邦深陷泥淖。

富邦金在國內金融業算是布局大陸市場較深且廣，除了投資哈爾濱銀行外，還包括華一銀行、廈門銀行以及前身為港基銀行的富邦銀行（香港）；其中，華一銀行投資金額306億元，當初收購港基銀行也花了140億元，廈門銀行則是120億元，加上哈爾濱銀行的87億元，富邦在大陸的投資為653億元。

富邦金今（27）日下午發表聲明如下：