投資大陸600億蒙陰影 富邦金回應了
媒體報導，總部位於哈爾濱市的哈爾濱銀行已遭到中國大陸政府收歸國有，富邦集團在中國大陸投資的哈爾濱銀行和廈門銀行都屬明天系集團旗下公司，近期明天系集團屢遭清算，富邦2014年以2.9元的承銷價，認購在香港掛牌上市的哈爾濱銀行，總投資額87億元，上周五哈爾濱銀行收盤價剩1.61元，5年跌幅44.48%，也讓近年積極布局大陸市場的富邦深陷泥淖。
富邦金在國內金融業算是布局大陸市場較深且廣，除了投資哈爾濱銀行外，還包括華一銀行、廈門銀行以及前身為港基銀行的富邦銀行（香港）；其中，華一銀行投資金額306億元，當初收購港基銀行也花了140億元，廈門銀行則是120億元，加上哈爾濱銀行的87億元，富邦在大陸的投資為653億元。
富邦金今（27）日下午發表聲明如下：
富邦金控表示，做為兩岸三地最完整布局的金融平台，富邦金控在大陸的銀行布局領先同業，金控100%持股之子公司富邦華一銀行以及持股近20%的廈門銀行均營運穩健，獲利良好；富邦銀行（香港）營運良好，存放款均持續成長。
富邦人壽投資之哈爾濱銀行最大股東是哈爾濱市政府，其主要經營團隊也都是由哈爾濱市政府指派。明天系原來只是哈爾濱銀行的股東之一，哈爾濱銀行並非被大陸政府接管，而是明天系的股權轉讓給哈爾濱市政府相關企業，在大陸政府增加持股後，其營運的穏健度將更佳。最近哈爾濱銀行股價有些上漲就是反映這個事實。
2008年富邦金控透過富邦銀行（香港）參股廈門銀行，首開台資金融機構參股陸銀的先河，2018年富邦金控「截彎取直」直接持股廈門銀行，具有再推升富邦金控投資布局及強化資本運用之效益。廈門銀行的最大股東是廈門市政府，主要經營團隊也由廈門市政府指派，自富邦參股以來，廈門銀行營運績效亮眼，資產品質也良好穩健。截至2019年6月底總資產達人民幣2,349億元，自2008年起算年複合成長率高達29%；2019年上半年，淨利達人民幣7.68億元，年化淨利較2008年增長了6倍多，年複合成長率近21%。
富邦華一銀行為富邦金控深耕大陸市場之重要發展平台，2019年前三季存、貸餘額皆創歷史新高，較去年同期分別成長達42.1%、26.8%，帶動資產規模大幅提升24.0%，達人民幣851.47億元。富邦華一銀行2019年前三季稅後淨利較去年同期成長80.2%，主要來自利息淨收益持續穩定成長及金融商品收益增加。資產品質維持穩定，截至今年9月底逾放比率降至1.26%。
富邦銀行（香港）營運良好，存放款均持續成長，放款維持穩健策略。截至今年上半年放款餘額年成長4.7%，資產品質穩健，逾放比降至0.45%，存款溫和年成長4%，持續增加以因應市場流動性。截至今年前九月獲利達新台幣23億元。
針對媒體不專業之偏頗報導，造成外界誤解，嚴重影響富邦金控品牌聲譽，富邦金控深表遺憾。
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