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黑色星期五三大產品可望熱銷 這幾檔股價上漲表態

2019-11-27 12:54經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

感恩節、黑色星期五、網購星期一到耶誕節的銷售旺季啟動，市場看好包括智慧音箱、TWS真無線藍芽耳機、任天堂的Switch等三大產品可望熱銷，挹注相關概念股的營運，台股今（27）日再站上11,600點之上，原相（3227）、瑞昱、旺宏等股上漲表態。

TWS真無線藍芽耳機今年銷量成長，研調機構統計，今年累計前三季出貨量已達7,750萬套，加上耶誕旺季前的新品上市，預估今年全球TWS耳機出貨量將達1.2億套，明年持續增加，相關供應鏈包括原相、瑞昱、旺宏等都可望受惠。

歐美年底前最大一波購物商機啟動，受歡迎的商品除了藍芽耳機之外，還有任天當Switch，預期也將帶旺概念股，包括旺宏、原相、瑞昱，今日同步走高，股價表現相對亮眼。

原相第3季營收18.01億元，年增12.7％，毛利率58％，稅後純益3.15億元，每股稅後純益（EPS）2.35元，表現優於市場預期；原相10月營收6.37億元，月增1.08%，年增39.87%，累計前十個月營收47.73%；今日股價更在傳出CMOS供給吃緊的消息激勵下，一度衝達139.5元，創下波段高價，盤中漲幅0.74%。

瑞昱今年累計前三季稅後純益51.4億元，EPS 10.13元；今年前十個月合併營收497.5億元，年增31.5%，創歷史同期新高；法人看好瑞昱今年全年業績可望再創新高，明年營運則再加上5G商機助陣，可望續揚；瑞昱今日以236元開高，一度拉升至239元，盤中漲幅1.7%。

旺宏同樣將受惠於TWS藍芽耳機及Switch熱銷的挹注，今日股價以33.1元紅盤開出，一度拉升到33.65元，盤中漲幅1.21%。

瑞昱原相耳機

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