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新光金前三季稅後淨利190.6億 每股賺1.55元

2019-11-27 11:25經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新光金控（2888）今（29）日召開董事會，會中通過第3季財務報告，前三季合併稅後淨利達190.6億元，每股稅後純益（EPS）為1.55元，合併綜合淨利總額達437.4億元 ，較去年同期大幅成長。

新光金總資產規模逾3.9兆元，合併股東權益為1,921.8億元，較2018年底增加32.9%，每股淨值達15.2元。

新光人壽108年第3季合併稅後淨利135.8億元，股東權益達1,075.1億元，較去年底增加373.1億元。

新光銀行獲利穩定合併稅後淨利40.9億元，較去年同期成長4.9%，元富證券合併稅後淨利約13.0億元，較去年同期成長31.1% 

子公司新光人壽今年前三季初年度保費收入為842.2億元，市占率8.4%，其中外幣保單為策略商品，占初年度保費比重約66.4%，較去年同期成長21.3 %，而總保費收入達2,260.3億元，較去年同期成長3.9%，負債成本較去年底降低8 bps至4%。

投資方面，避險前經常性收益率達4.15%，較去年同期大幅提升11 bps，整體投資報酬率達4.3%。

新光銀行截至今年第3季底放款餘額為5,857.1億元，年初至今成長3.3%。資產品質持續維持穩定水準，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.20%及635.07% ，品質優於業界平均。

元富證券今年度在自營及債券部位操作得宜下，較去年同期成長50.5%達21.3億元，截至第3季止合併稅後淨利約13.0億元，較去年同期成長31.1%，去年第4季起元富證券已納為100%持股之子公司，其獲利全部反應於金控，成為新光金控獲利的第三引擎。

新光金控保費

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