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義大利「親密暴力」X光：女性家暴受害的驗傷心碎展

新壽董事會通過黃敏義出任總經理 明年元旦生效

2019-11-27 09:56經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新光人壽董事會中通過，聘任黃敏義為總經理，並自2020年1月1日起生效 ；此聘任案需俟金管會核准生效。

黃敏義總經理自1982年加入新光人壽，任職已超過30年，擔任過業務、人事、投資等相關業務之歷練，並曾經督導新光銀行金融市場、財富管理及分行等業務之營運推展，資歷完整，獲得董事一致肯定認同，相信能接續蔡雄繼總經理的經營理念與目標，帶領新光人壽邁向一個新的里程碑。

蔡雄繼總經理自民國2010年接任新光人壽總經理以來，積極改革業務體系、發展金融科技之運用，有效提升公司營運效率。

新光人壽金融科技財富管理

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