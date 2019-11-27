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富邦證券鄭樵卿 獲「金彝獎傑出人才獎」

2019-11-27 08:47經濟日報 記者廖賢龍 ／即時報導

有證券期貨界最高榮譽之稱的「第15屆金彝獎」得獎名單出爐，富邦證券法遵暨法務部主管鄭樵卿副總經理榮獲「傑出證券人才獎」，為該獎項自1996年開辦以來以法遵、法務及洗錢防制專業領域等傑出表現的券商人才獲獎首例。

鄭樵卿表示，由衷感謝評審的肯定，目前金融機構法遵監理日益強化，法遵法務人員於企業內部須本於法遵法務專業盡職發聲，本次獲獎是對所有券商法遵法務從業人員的一大激勵，也代表法遵及法務人員付出的努力被看見，但獲獎代表的不是過去式，而是承擔更多責任的現在進行式，未來將持續在券商法遵、法務及洗錢防制工作領域中努力，並與同業先進共同推動優化證券商之法令遵循。

富邦證券表示，鄭樵卿在券商從業25年的職涯中，體認證券商法遵風險管控的重要性，陸續為富邦證券建置健全的法遵制度，落實企業公司治理及永續經營，此外，為提升證券商的法令遵循品質，更提案推動券商公會成立「法律事務委員會（現為「法務暨法遵委員會」)」獲採，有效建立券商法遵及法務人員溝通平台，並擔任證券商洗錢防制與法令遵循宣導相關講座講師，以所學之法規專業及實務經驗協助宣導及普及證券從業人員洗錢防制及法令遵循觀念，強化各券商同業的法令遵循，此外，亦多次代表公會就證券商相關法令的修正與相關單位協商與建議。

富邦證券表示，鄭樵卿無論在法務、法令遵循及洗錢防制工作領域均累積豐富專業知識及實務經驗，也深知法律理論與實務的融合適用，需要經驗的累積才能發揮效用。

因此，在領導富邦證券法遵法務團隊上，秉持「教學相長及經驗傳承」的理念，除了持續自我精進充實應備的相關法令新訊外，更透過內部教育訓練或個案討論的過程中，將豐富專業經驗予以傳承後輩，有效建立法遵專業團隊，以落實企業公司治理及永續經營。

富邦證券鄭樵卿（右）首位以法遵專業領域榮獲「金彝獎傑出人才獎」。　圖／富邦證券提...
富邦證券鄭樵卿（右）首位以法遵專業領域榮獲「金彝獎傑出人才獎」。　圖／富邦證券提供
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