親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

2019上半年Fintech報告 KPMG：「支付」投資最熱門

2019-11-27 00:13經濟日報 記者程士華／台北即時報導

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（26）日於Fintech產業策略論壇中發布金融科技產業報告，KPMG安侯企管公司副總經理賴偉晏指出，相較於2018年全球投入高達1,200億美元在Fintech領域上，2019上半年投資金額僅379億美元，但「支付」仍將作為未來最熱門的投資領域。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所、中華金融科技產業促進會今日聯合舉辦「台灣金融科技100個關鍵問題」Fintech 產業策略論壇，賴偉晏於會中發布「2019上半年金融科技現況報告」，他表示，包含創投、私募基金及併購交易等各類投資形式，2019年上半年全球Fintech交易筆數達到962筆，投資金額達379億美元，雖不及2018年強勁表現，但是仍有望創下近十年來全球投資金額次高的年度。

賴偉晏示，報告目前僅統計至2019上半年，下半年仍有Worldpay、First Data、Total System Services等大型併購投資案進行中，都將是數十億、數百億美元規模的大型交易，支付將持續成為Fintech產業中最熱門的投資領域。

賴偉晏表示，隨著法令遵循科技（Regtech）、財富科技（Wealthtech）、不動產科技（Proptech）等領域不斷受到重視，未來整個Fintech產業也不會是點狀的發展，可以期許整體服務應用的場景更加落地。

賴偉晏表示，包括無論是Grab在泰國打敗Uber，或是觀察Gojek在印尼、

MoMo在越南的興起，都可以看得到政府監理機關的加持，因此未來台灣若希望培養自己的獨角獸公司，一方面需要法規面的協助，另一方面基礎建設也要完整；更重要的，企業要想辦法留住人才，其實很多好的台灣人才都出去為外國企業服務，這會十分可惜。

Fintech金融科技併購

相關新聞

國人停卡溢繳款高達6.15億 金管會令銀行全吐出來

2019-11-26 17:43

電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

2019-11-26 17:44

繳卡費、查餘額通通用說的 聲控行動銀行上線

2019-11-26 14:52

顧立雄：未來銀行利率將走向客製化

2019-11-26 12:53

行動支付進入快速成長期 顧立雄：明年銀行競爭更烈

2019-11-26 12:35

元大期 勇奪本屆金彝獎三大獎項

2019-11-26 11:59

支付虛實整合 顧立雄：2020年銀行競爭將相當激烈

2019-11-26 11:27

新台幣開盤 貶值0.8分

2019-11-26 09:30

在港兆元曝險 顧立雄：未因選舉震盪

2019-11-26 00:34

央行下月理監事會聚焦議題 M2目標擬不再逐年設定

2019-11-26 00:26

台股螞蟻雄兵 資金不退潮

2019-11-26 00:26

中租 前十月賺近一股本

2019-11-26 00:25

一銀 獲國家永續發展獎

2019-11-26 00:25

龍巖賣彰銀股 庫存剩1.3萬張

2019-11-26 00:25

無障礙網銀 明年6月運作

2019-11-23 02:19

橘色世代退休解方 首重理財搭配全方位保險規劃

2019-11-25 10:41

台灣人規劃退休最晚 有備而退才能圓滿傳承護業

2019-11-25 10:35
看更多

熱門文章

勞工注意！明年勞保退休金請領年齡又調高1歲了

2019-11-26 11:49

幾歲領勞保退休金？看你出生年次就知

2019-11-26 14:23

逐步調高！明年起62歲才能領勞保退休金 影響14萬人

2019-11-26 19:15

國人停卡溢繳款高達6.15億 金管會令銀行全吐出來

2019-11-26 17:43

勞保全額年金、減額年金到底幾歲可以領？一次搞懂

2019-11-26 11:56

中央要中火燃煤再增10％ 盧秀燕開砲：「煤」得商量

2019-11-26 10:20

電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

2019-11-26 17:44

金車飲料賺什麼？ 內行人曝3主因「伯朗連北韓都買的到」

2019-11-26 21:41

勞工注意！明年勞保年金請領年齡提高到62歲

2019-11-26 14:23

勞保基金今年前九月大賺639.8億元 仍填不了財務黑洞

2019-11-26 19:25

未領滿失業給付就找到工作 就保滿3個月可申請津貼

2019-11-26 17:42

【重磅快評】盧秀燕煤得商量？林規盧隨而已

2019-11-26 18:06

聯發科首款5G單晶片天璣1000亮相 明年Q1終端產品上市

2019-11-26 14:59

不再兼任 胡亦嘉：街口支付兩個月內換總經理

2019-11-26 21:58

翁啟惠出掌生策會 連他自己都説「意外」

2019-11-26 19:53

富邦三代蔡承儒領創科辦 橋接新創為金融帝國「養士」

2019-11-26 15:52

生策會會長改選 由翁啟惠擔任

2019-11-26 14:04

「生理期洗腦神曲」熱播 男網友：好聽到想買來用

2019-11-26 08:38

影／盧秀燕嗆增煤沒得商量 台電：努力減煤已創紀錄

2019-11-26 15:34

大聯大公開收購 文曄董座鄭文宗：寸步不讓、正面迎戰

2019-11-26 13:13

飛機工程公司委託推薦前進日本航空 月薪100K不是夢

2019-11-26 17:16

中火燃煤放寬10%？ 盧秀燕堅拒

2019-11-26 13:43

顧立雄：未來銀行利率將走向客製化

2019-11-26 12:53

中火燃煤許可再放寬？環署喊冤：規定早有10%容許差值

2019-11-26 11:23

火力全開多25天 藍委怒「中部人不比北部南部？」

2019-11-26 12:06

本土咖啡品牌cama 明年首季進軍東南亞

2019-11-26 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top