2019上半年Fintech報告 KPMG：「支付」投資最熱門

2019-11-27 00:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北即時報導



KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（26）日於Fintech產業策略論壇中發布金融科技產業報告，KPMG安侯企管公司副總經理賴偉晏指出，相較於2018年全球投入高達1,200億美元在Fintech領域上，2019上半年投資金額僅379億美元，但「支付」仍將作為未來最熱門的投資領域。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所、中華金融科技產業促進會今日聯合舉辦「台灣金融科技100個關鍵問題」Fintech 產業策略論壇，賴偉晏於會中發布「2019上半年金融科技現況報告」，他表示，包含創投、私募基金及併購交易等各類投資形式，2019年上半年全球Fintech交易筆數達到962筆，投資金額達379億美元，雖不及2018年強勁表現，但是仍有望創下近十年來全球投資金額次高的年度。

賴偉晏示，報告目前僅統計至2019上半年，下半年仍有Worldpay、First Data、Total System Services等大型併購投資案進行中，都將是數十億、數百億美元規模的大型交易，支付將持續成為Fintech產業中最熱門的投資領域。

賴偉晏表示，隨著法令遵循科技（Regtech）、財富科技（Wealthtech）、不動產科技（Proptech）等領域不斷受到重視，未來整個Fintech產業也不會是點狀的發展，可以期許整體服務應用的場景更加落地。

賴偉晏表示，包括無論是Grab在泰國打敗Uber，或是觀察Gojek在印尼、

MoMo在越南的興起，都可以看得到政府監理機關的加持，因此未來台灣若希望培養自己的獨角獸公司，一方面需要法規面的協助，另一方面基礎建設也要完整；更重要的，企業要想辦法留住人才，其實很多好的台灣人才都出去為外國企業服務，這會十分可惜。