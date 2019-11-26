第15屆金彝獎贏家 國泰奪6大獎項

2019-11-26 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



由證券暨期貨市場發展基金會主辦的第15屆金彝獎今天舉辦頒獎典禮，國泰勇奪6大獎項成為大贏家，包括國泰證券獲團體獎「傑出金融創新獎」，國泰期貨董事長陳俊昇榮獲個人類「傑出企業領導人才獎」；國泰投信則榮獲3項團體獎｢傑出資產管理獎｣、｢傑出風險管理獎｣及｢傑出人才培育獎｣，以及協理鄭立誠榮獲個人獎「傑出投信投顧人才獎」。

第15屆金彝獎選拔委員會由證券期貨周邊單位共同組成，國泰證券以「全數位創新商業模式」贏得專案評審肯定，總經理周冠成表示，面對快速變化與競爭加劇的大環境，國泰證券堅持不斷創新，提供投資人更到位的服務，至今博得相當程度的迴響，未來將持續努力，推出更多讓投資人感動的數位證券服務。

國泰證券順應數位浪潮，推出的數位證券服務皆以使用者體驗為產品設計的宗旨，而歸結出投資人於投資旅程重要的三個部分「開戶」、「交易」及「服務」，針對存在的痛點進行創新的數位服務，如「線上開戶App」、「樹精靈App」、「股票快選App」、「股票抽籤App」及「國證e櫃台App」等，有效解決投資人需求。

國泰證券表示，創新的商業模式可望為紅海的產業創造出全然不同的價值，而且對於產業具有變革意義，最終將能為投資人、公司及股東創造三贏的格局。

國泰期貨則由董事長陳俊昇榮獲「傑出企業領導人才獎」，國泰期貨在其領導下亦有長足的發展，公司經營堅守五大原則：重視內部控制制度、稽核制度、法令遵循、風險控管並以客為尊，並落實「誠信、當責、創新」的集團核心價值，以實際行動持續整合集團內各公司的服務與商品，強化金控各子公司間合作綜效，善盡企業永續發展之職責。

此外，國泰投信獲3項團體獎－「傑出資產管理獎」、「傑出風險管理獎」、「傑出人才培育獎」，以及ETF團隊主管鄭立誠協理榮獲個人獎－「傑出投信投顧人才獎」等四大獎項，為本屆金彝獎最大贏家。

國泰投信總經理張雍川指出，國泰投信擁有業界陣容最龐大的專業投研團隊之一，並且高度重視操盤人的紀律操守，透過嚴謹的選股流程，做好風險控管，也讓國泰投信成立近20年以來，未曾遭受地雷台股波及相關損失。

他說，近年來國泰投信更導入ESG評比標準，讓投資人的財富更多一層屏障，也是獲得本屆金彝獎「傑出風險管理獎」的重要關鍵。