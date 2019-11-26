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首位以法遵專業領域獲「金彝獎傑出人才獎」得主出爐

2019-11-26 21:32聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

證券期貨界最高榮譽之稱的「第15屆金彝獎」得獎名單今天出爐，富邦證券法遵暨法務部主管副總鄭樵卿榮獲「傑出證券人才獎」，為該獎項自民國85年開辦以來以法遵、法務及洗錢防制專業領域等傑出表現的券商人才獲獎首例。

鄭樵卿表示，目前金融機構法遵監理日益強化，法遵法務人員於企業內部須本於法遵法務專業盡職發聲，本次獲獎是對所有券商法遵法務從業人員的一大激勵，也代表法遵及法務人員付出的努力被看見，未來將持續在券商法遵、法務及洗錢防制工作領域中努力，。

富邦證券表示，鄭樵卿在券商從業25年，陸續為富邦證券建置健全法遵制度，落實企業公司治理及永續經營，此外，為提升證券商之法令遵循品質，更提案推動券商公會成立「法律事務委員會(現為「法務暨法遵委員會」)」獲採，有效建立券商法遵及法務人員溝通平台，並擔任證券商洗錢防制與法令遵循宣導相關講座講師。

富邦證券表示，鄭樵卿副總無論在法務、法令遵循及洗錢防制工作領域均累積豐富專業知識及實務經驗，也深知法律理論與實務的融合適用，需要經驗的累積才能發揮效用。因此在領導富邦證券法遵法務團隊上，除了持續自我精進充實應備之相關法令新訊外，更透過內部教育訓練或個案討論的過程中，將豐富專業經驗傳承後輩，有效建立法遵專業團隊，以落實企業公司治理及永續經營。

富邦證券副總鄭樵卿(右)今年成為首位以法遵專業領域榮獲「金彝獎傑出人才獎」的從業...
富邦證券副總鄭樵卿(右)今年成為首位以法遵專業領域榮獲「金彝獎傑出人才獎」的從業人員。富邦提供
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