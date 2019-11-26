華銀首推「說」的行動網銀 三大突破亮點吸睛

2019-11-26 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北即時報導



華南銀行今（26）日宣布，將推出國內首創AI行動銀行，用「說」的方式，即可協助客戶完成交易。據悉，目前該行行動網銀約有100萬用戶，占全部存款戶600萬的六分之一，期許未來行動網銀用戶數能與網路銀行250萬用戶相當。

以往客戶打開各家銀行的APP，若不熟悉，都要找很久才能找到想去的頁面，華銀總經理張振芳說，此次上線的AI行動銀行解決客戶常找不到功能介面、操作流程冗長的困擾，只需要用說的，就可以引導客戶找到正確的介面，快速完成交易。

華銀主管說，目前華銀存款戶共有600多萬戶，其中只有100萬戶有使用行動銀行、近250萬戶是使用網路銀行，AI行動網銀的目標共分兩階段，第一階段是希望將近250萬的網銀客戶可以引導至行動銀行，第二階段希望讓所有存款戶都可以使用行動銀行。

華南AI行動銀行」具有多項突破性特色，一、AI全功能導航；二、全面聲控輸入；三、多輪對談互動。張振芳說，華銀積極規劃數位通路服務，除了行動銀行AI隨身金融服務外，目前已於營運總部分行進行「AI體驗室」，由AI對話式智慧櫃檯引導客戶、協助客戶完成線上申請及提供對話式商品推薦、業務諮詢等AI服務。