發紅包便宜行事 街口支付遭罰180萬

2019-11-26 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



金管會今針對街口支付因發紅包活動「便宜行事」開罰180萬元，同時要求董事長兼總經理胡亦嘉不能再兼任，必須擇一職位，3個月內完成改善，此案成為台灣的電子支付遭罰首例。

金管會銀行局表示，透過金檢發現街口支付有兩大缺失，包含內部控制缺失，金管會發現街口支付發紅包活動，為了便宜行事，用自有資金存一筆錢，在街口支付中逕自開一個街口帳戶，送消費者的紅包就從這帳戶轉帳，但內部開立帳戶跟撥款應該要有內部控管流程，且要內部簽核決定。

銀行局官員說明，若以一般銀行來舉例，某銀行在自家銀行想開一個帳戶，且是銀行自己的錢要動用，一般銀行照理說需經過內部程序，簽核到總經理或副總核准，但街口支付卻搶快、便宜行事，自己就開一個帳戶轉錢給客戶。

此外，金管會也發現，街口支付結帳不確實、科目混亂，銀行局官員表示，街口支付每天對帳，但資訊帳跟會計帳中間難免會產生一些差異數，但街口支付卻沒去搞清楚這差異數的原因，例如：是否是哪家銀行沒有把錢撥過來，結帳不確實、科目也不確實。

另外，金管會今也指出，胡亦嘉目前同時擔任街口支付董事長與總經理，欠缺制衡機制，不利於街口支付業務健全經營及提升公司治理效能，下令胡亦嘉必須擇一職位，且3個月內完成改善。