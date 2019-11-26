寬量CEO Day落幕 外資看好中小股

2019-11-26 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



寬量國際舉行、近年在外資圈打響名號的「Taiwan CEO day」，今（26）日於新加坡風光落幕；參與國際機構指出，今年來外資雖已買超台股近90億美元，但「這只是起手式」，其中考量科技權值股持股已高，下一波布局標的將轉向中小股和傳產股，表現值得關注。

寬量本屆「Taiwan CEO day」共計18家中小企業參與，包括葡萄王、京城銀、凱羿-KY、穩懋、由田、時碩、材料-KY、南寶、岳豐、矽力-KY、藥華藥、和康、伊雲谷、勤誠、商億-KY、光隆、森鉅及慶豐富，大多為台灣隱形冠軍，並有九成的企業由董事長和總經理親自出席。

寬量此次安排會議超過300場，反映國際機構投資人對台灣中小企業的看好度；會中，一名機構法人指出，現階段國際資金把台股視為避風港，因此，今年以來持續買超台股與指數迭創新高的趨勢只是起手式，買超力道有機會延續，為明年的多頭帶來動能。

寬量國際創辦人李鴻基指出，國際資金2018年賣出台股達122億美元，主要是美中貿易戰發生促成的「膝射反應」，不過今年來，外資反向買超達88億美元，最大原因是台灣企業證明，美中貿易戰帶來新的發展機會，包括大型廠商積極轉型外，運作快速有彈性的中小企業也不惶多讓。

李鴻基表示，上述趨勢同步反映在，台股大型股和中小股在熱錢傾軋下，股價表現步亦趨。

值得注意是，目前外資持有大型股達到一定比例，部分投資人開始轉向尋找中小股和傳產股的機會，有機會成為下一波焦點。

據統計，目前台股上市櫃加繼興櫃市場共有1,957檔股票，裏頭市值超過100億美元的大企業有17家，20億到100億美元的中型企業、以及20億美元之下的小型企業，分別有58家及333家；國際資金主要進駐大規模的大型股，更多數的中小股能見度有待提升，透過寬量「Taiwan CEO day」有助中小企業受到關注。