親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

寬量CEO Day落幕 外資看好中小股

2019-11-26 17:51經濟日報 記者趙于萱／即時報導

寬量國際舉行、近年在外資圈打響名號的「Taiwan CEO day」，今（26）日於新加坡風光落幕；參與國際機構指出，今年來外資雖已買超台股近90億美元，但「這只是起手式」，其中考量科技權值股持股已高，下一波布局標的將轉向中小股和傳產股，表現值得關注。

寬量本屆「Taiwan CEO day」共計18家中小企業參與，包括葡萄王、京城銀、凱羿-KY、穩懋、由田、時碩、材料-KY、南寶、岳豐、矽力-KY、藥華藥、和康、伊雲谷、勤誠、商億-KY、光隆、森鉅及慶豐富，大多為台灣隱形冠軍，並有九成的企業由董事長和總經理親自出席。

寬量此次安排會議超過300場，反映國際機構投資人對台灣中小企業的看好度；會中，一名機構法人指出，現階段國際資金把台股視為避風港，因此，今年以來持續買超台股與指數迭創新高的趨勢只是起手式，買超力道有機會延續，為明年的多頭帶來動能。

寬量國際創辦人李鴻基指出，國際資金2018年賣出台股達122億美元，主要是美中貿易戰發生促成的「膝射反應」，不過今年來，外資反向買超達88億美元，最大原因是台灣企業證明，美中貿易戰帶來新的發展機會，包括大型廠商積極轉型外，運作快速有彈性的中小企業也不惶多讓。

李鴻基表示，上述趨勢同步反映在，台股大型股和中小股在熱錢傾軋下，股價表現步亦趨。

值得注意是，目前外資持有大型股達到一定比例，部分投資人開始轉向尋找中小股和傳產股的機會，有機會成為下一波焦點。

據統計，目前台股上市櫃加繼興櫃市場共有1,957檔股票，裏頭市值超過100億美元的大企業有17家，20億到100億美元的中型企業、以及20億美元之下的小型企業，分別有58家及333家；國際資金主要進駐大規模的大型股，更多數的中小股能見度有待提升，透過寬量「Taiwan CEO day」有助中小企業受到關注。

台股外資

相關新聞

電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

2019-11-26 17:44

繳卡費、查餘額通通用說的 聲控行動銀行上線

2019-11-26 14:52

顧立雄：未來銀行利率將走向客製化

2019-11-26 12:53

行動支付進入快速成長期 顧立雄：明年銀行競爭更烈

2019-11-26 12:35

元大期 勇奪本屆金彝獎三大獎項

2019-11-26 11:59

支付虛實整合 顧立雄：2020年銀行競爭將相當激烈

2019-11-26 11:27

新台幣開盤 貶值0.8分

2019-11-26 09:30

在港兆元曝險 顧立雄：未因選舉震盪

2019-11-26 00:34

熱門文章

勞工注意！明年勞保退休金請領年齡又調高1歲了

2019-11-26 11:49

國巨、華新科 MLCC供貨吃緊

2019-11-26 00:46

中央要中火燃煤再增10％ 盧秀燕開砲：「煤」得商量

2019-11-26 10:20

勞保全額年金、減額年金到底幾歲可以領？一次搞懂

2019-11-26 11:56

幾歲領勞保退休金？看你出生年次就知

2019-11-26 14:23

台原藥將自12月16日起 終止管理股票櫃檯買賣

2019-11-25 19:03

聯發科強攻5G奪英特爾大單 出貨量將相當可觀

2019-11-26 00:50

過去政商名流齊聚...圓山飯店擬開放蔣家後花園

2019-11-26 00:39

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top