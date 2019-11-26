電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

2019-11-26 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



國內行動支付龍頭街口電子支付，農曆春節期間舉辦發紅包等行銷活動為「求快」而便宜行事，辦理業務及資訊作業出現內控風險缺失，遭重罰180萬元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國內電子支付業遭金管會裁罰出現首例！國內行動支付龍頭街口電子支付，農曆春節期間舉辦發紅包等行銷活動為「求快」而便宜行事，辦理業務及資訊作業出現內控風險缺失，踩到金管會紅線，今（26）日遭重罰180萬元。此外街口董事長胡亦嘉兼任總經理職務，金管會認為，欠缺制衡機制，為利公司業務健全經營及提升公司治理效能，要求街口於3個月內函報改善措施。

銀行局官員今日表示，街口農曆過年行銷活動商家退款給買家，因作業上希望儘快退錢給買家，對賣家沒有控管，直接把錢先退了，等於有「墊付」的行為，但依業務管理規則，支付機構這樣做會有承擔信用風險的問題。

金管會表示，街口用以處理電子支付業務交易之資訊系統與會計系統並未自動連動，財務部門每月底依資訊系統所產出報表核對會計帳上之支付款項餘額，對於差異數，以過渡科目「暫付款」認列，未依差異數之實際性質認列入帳。

官員解釋，照理街口每天對帳會有一些差異數，有些錢還「在途」，假設資訊帳與交易帳假設差10萬元，但街口沒搞清楚哪家銀行沒撥過來，就先列為暫付款，照規定應該要搞清楚應付應收，制度上結帳一定要很清楚。這是街口沒有確實認列的問題。

此外街口農曆春節辦發紅包活動，要把錢打到用戶手上，街口用自有資金存了一筆錢，開了一個街口的帳戶，用那筆錢進去設定金額，要送100元紅包從帳戶轉出，這部份開立帳戶流程、款項都要依內部控管，但街口有些程序沒有這樣走或經過簽核等有缺失。

銀行局說，公司未依內部管理章則執行開立電子支付帳戶作業，逕行開立供公司行銷或特定目的支用之官方電子支付帳戶並設定可用餘額，其處理流程欠妥。此對於公司重要作業流程，未訂定妥適之內部控制制度，人員擔任之職位不符牽制原則且未確實依內部管理規範辦理。以上三點屬於內部控制疏失，金管會處以120萬元罰金。

另外司對收款使用者提供電子支付帳戶透支情況，這部份處以60萬元罰金。此外街口業務人員執行使用者提領款項作業，未依內部管理規範辦理風控審核作業而進行使用者資訊變更，這部份遭處以糾正。