富邦產險徵才 廣納核保、理賠、通路、會計及資訊人才

2019-11-26 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



富邦產險宣布，「2019聯合招募計畫」正式啟動，為持續厚植人力資源，本次除廣納核保、客服理賠及通路管理人員外，更鎖定IFRSs以及資訊科技兩大領域，增募會計及數位資訊人才。歡迎各界菁英於12月2日前至富邦金控人才招募網投遞履歷。

本次「聯合招募計畫」除了持續招募商品核保、通路管理及客服理賠人員外，亦針對IFRSs以及資訊科技 (數位資訊、資訊安全及RPA工程師) 人才廣發召集令，名額不限、擇優錄取。

商品核保人員負責案件報價、出單、批改承保等工作；通路管理人員以維護現有通路與業務據點、推動集團跨售業務為主；客服理賠人員負責處理個人保險理賠相關作業；會計人員負責一般會計/帳務處理及IFRSs專案；資訊安全人員負責防火牆規則風險評估；RPA工程師負責內部商業流程之診斷與分析；數位資訊人員負責Open Data專案、大數據分析及UI/UX設計。

富邦產險說明，徵才基本條件為大學以上學歷，科系不拘，保險/法律/商管/資訊/理工相關科系畢業尤佳。錄取人員月薪優於業界，並享有年終獎金、年節獎金、持股信託等優渥福利制度，只要是相關科系或具備專業技能、有志於金融發展的人才，富邦產險都非常誠摯地邀請各方人才加入。