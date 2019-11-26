華銀首創對話式AI行動銀行 百項業務用「說」的就可辦

2019-11-26 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



因應純網銀即將登場，傳統銀行業也加快科技腳步，華南銀行與台灣IBM今天宣布攜手推出全台首創對話式AI行動銀行，提供AI全功能導航、AI聲控輸入、AI對話互動等三大AI特色，包括轉帳、繳費、換匯、支付等100多種業務都可透過手機用「說」的就輕鬆完成，現有100萬華銀行動網銀用戶率先受惠。

華銀表示，客戶以往登入行動銀行後，須先查找相關功能頁面，再依序輸入帳務資訊，導致常發生交易過程不連貫或找不到功能的情形。有了華南AI行動銀行，只需在登入行動銀行後點擊右上角小n圖案，開口向AI金融助理小n說出需求，小n便能依照客戶需求找出所需功能，全功能導航簡化現有繁雜的交易流程。

華銀AI行動銀行的第二大特色是聲控輸入，華銀為首家結合「聲控」與「行動銀行交易」，最後再點選確認就完成交易。

AI對話互動是華銀AI行動銀行第三大特色，客戶透過AI語音互動便可查詢帳戶總覽、轉帳及繳費，且透過AI深度學習的智慧功能，語音指令中的字數、內容、順序不需要完全相同才能進行交易，小n可理解語意、瞭解客戶意圖、協助客戶填寫好交易表單。

例如，要轉帳一千元，無論說「一千元」或「一千塊」，金融助理小n都可輕鬆辨別；只要跟小n說「我要轉帳」，小n會回問「要轉多少錢呢?」，並透過對話方式收集資料，引導客戶輕鬆完成交易。