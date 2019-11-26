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貝萊德：投資人安逸心態將成未來市場主要風險

2019-11-26 17:09經濟日報 記者張瀞文／即時報導

貝萊德投信26日發布2020年亞洲投資展望指出，明年全球成長及企業獲利成長速度放慢，拖累投資報酬。未來數季的主要投資方向是保障資本及收益，尋求成長為次要目標，因此看好電信與醫療等防禦性高的族群，減碼金融及科技股，亞洲信用債仍有投資機會。

貝萊德亞太區主動投資主管暨新興市場基本主動股票團隊投資長貝琳達(Belinda Boa)指出，雖然經濟基本面轉弱，但在有利的貨幣政策支持下，今年全球風險資產仍有強勁報酬。投資人的安逸心態將成為未來市場的主要風險，投資組合應該偏重優質資產，並積極加強防禦力。

貝琳達表示，預期明年全球經濟與企業獲利成長都將趨緩，加上美中貿易與美國總統大選帶來不確定因素，都將影響投資信心與商業決策。今年夏天投資人擔心美國經濟會陷入衰退，最近這種擔心已減弱，但對於衰退的憂慮明年可能捲土重來。

貝萊德全球新興市場股票主管施安祖(Andrew Swan)表示，亞股的本益比已在14倍的歷史高檔區，數個月來貝萊德持續提升投資組合的防禦力，並提高現金比重。多年來貝萊德的亞股基金中未持有電信股，但如今已持有較多的印度、新加坡和中國電信股。此外，醫療保健股較不受經濟周期影響，因此也是加碼標的。

相反的，金融股較容易受到全球經濟變慢所拖累，因此貝萊德減碼亞洲金融股。施安祖說，半導體的復甦恐怕不能持續，會受到貿易戰的持續干擾，因此科技股是減碼標的，台灣及南韓也都減碼。

至於固定收益，貝萊德亞洲信貸主管賽思(Neeraj Seth)認為，由於投資人渴求收益，但能滿足需求的優質債券卻寥寥可數，預期亞洲信用債將繼續獲得全球資金的青睞，但明年報酬率不會如今年搶眼。

賽思看好亞洲高收益債，尤其是中國離岸房地產高收益債、印尼工業債。中國境內債的違約件數與金額雖然增加，但違約率仍在可控制範圍內。至於投資等級債，則偏好印尼主權、半主權信用債和民營獨立的發電廠債券。此外，斯里蘭卡、越南等邊境市場債也有投資機會。

科技股亞股新興市場

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