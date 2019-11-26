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IBM助華南銀行 打造全台首創AI行動銀行

2019-11-26 16:32經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

台灣IBM公司今（26）日宣布攜手華南銀行推出全台首創AI行動銀行，結合IBM Watson Assistant自然語意認知及機器學習技術，提供三大AI特色：AI全功能導航、AI聲控輸入、AI對話互動。全新的華南AI行動銀行為客戶提供最直覺的創新服務，也為智慧金融開啟新的里程碑。

台灣IBM全球企業諮詢服務事業群總經理吳建宏表示，台灣IBM公司很榮幸能與華南銀行攜手打造全台首創AI行動銀行。這也是台灣首次將IBM Watson Assistant自然語意認知及機器學習技術與行動銀行後台功能深度結合，讓使用者透過語音互動即可輕鬆進行對話式金融服務，以協助金融業者實現完美的金融服務體驗。

以人為本，三大AI特色打造最直覺的全功能導航行動銀行：

AI全功能導航功能：客戶以往登入行動銀行後，須先查找相關功能頁面，再依序輸入帳務資訊，導致常發生交易過程不連貫或找不到功能的情形。同時，華南AI行動銀行具備近百項功能，因此客戶經常無法在頁面上立即找到所需的功能。有了華南AI行動銀行，只需在登入行動銀行後點擊右上角小n圖案，透過AI金融助理小n，客戶開口說出需求，AI金融助理便能依照客戶需求，進行全功能導航，將現有繁雜的交易流程簡易化。

AI聲控輸入：客戶傳統使用行動銀行時，都需要用點擊的方式，而在這聲控輸入盛行的世代，華銀為首家結合「聲控」與「行動銀行交易」，創造不一樣的行動銀行體驗。

AI對話互動：華南AI行動銀行讓客戶透過AI語音互動便可查詢帳戶總覽、轉帳及繳費，且語音指令中的字數、內容、順序不需要完全相同才能進行交易。全新華南AI行動銀行透過自然語言處理讓AI金融助理小n可理解語意、瞭解客戶意圖、協助客戶填寫好交易表單，並待客戶確認後完成交易。舉例而言，客戶需轉帳一千元時，無論是講「一千元」或「一千塊」，金融助理小n都可輕鬆辨別，將創新服務完美融入客戶日常生活中。

華南AI行動銀行更提供國際金融行情、匯率資訊的服務，讓客戶隨時掌握國際脈動，並可接續進行相關申購、贖回、兌換等交易，交易完成後就直接可以看交易明細，使交易流程較傳統行動銀行更為便捷。

展望未來，IBM將持續協助華南銀行規劃數位通路相關服務，推展AI深度融入客戶生活，完成實體通路全面AI化，提升客戶服務效能，進而為客戶創造更好的服務和價值，為台灣金融產業開展AI新旅程。

IBM力助華南銀行 打造全台首創AI行動銀行。IBM提供
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IBM力助華南銀行 打造全台首創AI行動銀行。IBM提供
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華南銀行IBM機器學習

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