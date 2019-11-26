繳卡費、查餘額通通用說的 聲控行動銀行上線

2019-11-26 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



華南銀行宣布國內首家推出「AI行動銀行」，用說的立即協助客戶完成交易，有別於一般語音服務採用關鍵字，華銀結合Watson AI語意分析技術，並融合AI全功能導航、聲控輸入、對話互動三大特色，訴求任何年齡層都能輕鬆上手快速使用。

華銀與IBM Watson合作，將語意分析技術第一次落地在實際交易面上，總經理張振芳表示，這次特別採用了Design thinking的設計思考模式，配合與台大產學合作激盪創意，解決了客戶常找不到想用的功能在哪、操作流程冗長等問題，全國首創AI行動銀行，透過AI金融助理小n，讓客戶不用學習操作介面、不需要循著過往的操作模式，只要說出需求，立即導引客戶到正確的頁面快速完成交易，大幅提升使用上的便利性。

華銀表示，華南AI行動銀行具有多項特色，一、AI全功能導航；二、全面聲控輸入；三、多輪對談互動。客戶不必再思考該如何尋找想用功能的路徑，行動銀行內超過100支功能，只要用說的，便能依照需求，一秒快速導引。